VOX-Erfolg: Musikdoku über 100 Songs bis in den Abend hinein erfolgreich

Quotennews

Auch in diesem Jahr verzichtete der Kölner Sender zur besten Sendezeit auf Filme; und zeigte stattdessen lieber «100 Songs, die die Welt bewegten».

2013... Die beiden Primetime-Folgen von «100 Songs, die die Welt bewegten» liefen erstmals im Herbst 2013 bei VOX. Die "Rock- und Pop-Hymne" war am 5. November zu sehen, sie holte damals 7,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und gesamt 1,26 Millionen Zuschauer. Die "Meilensteine der Popmusik"-Folge kam im Oktober 2013 auf 6,7 Prozent (Zielgruppe) sowie auf 1,34 Millionen Fans insgesamt.

Übrigens: Die Primetime-Folgen zeigte VOX bereits am Silvestermorgen schon einmal.

Der in Köln ansässige TV-Sender VOX erlebte einen starken Jahresabschluss. Den kompletten Silvester-Tag über präsentierte er seinen Zuschauern Episoden der Musik-Dokureihe. Die Entscheidung fiel freilich nicht ohne Grund. Silvester 2017 kam VOX mit dem Format schon auf bis zu 11,1 Prozent Marktanteil im Nachmittagsprogramm, 2018 dann stiegen die Werte im Verlaufe des Nachmittags auf teils mehr als dreizehneinhalb Prozent bei den klassisch Umworbenen. 2017 noch übrigens setzte VOX dann um 20.15 Uhr auf den Spielfilm «A Long Way Down» (knapp 5% Marktanteil), 2018 dann lief erstmals die Musikdoku auch zur Primetime. Damals übrigens mit deutlich besseren 8,8 und 7,4 Prozent Marktanteil bei den Jungen.Auch dieses Silvester stand VOX mit den Musikergeschichten sehr gut da. Um 20.15 Uhr holte die gezeigte «100 Songs»-Ausgabe im Schnitt 8,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt schauten 1,29 Millionen Menschen ab drei Jahren das rund 110 Minuten lange Format. Ab kurz nach 22 Uhr sank die Quote in der Zielgruppe dann auf sechs Prozent (1,06 Millionen blieben insgesamt dran), ab kurz vor Mitternacht aber ebbte das Interesse letztlich ab. Eine weitere Episode kam nur noch auf 3,3 Prozent Marktanteil. Rund 655.000 Menschen ab drei Jahren schauten bis 0.45 Uhr im Schnitt zu.Nachmittags übrigens gelang es der Reihe erneut, die Zweistelligkeit zu erobern. So kam die um 13.50 Uhr gestartete Folge etwa auf 11,2 Prozent Marktanteil bei den Jungen, knapp eine Stunde später standen bei VOX 10,2 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Ab 14.45 Uhr schauten 1,31 Millionen Menschen zu. Die meistgesehene Folge des Silvester-Tages lief übrigens am Vorabend: Ab 19.20 Uhr kam «100 Songs, die die Welt bewegten» auf 1,61 Millionen Zuschauer – und holte zudem auch in der Zielgruppe mit 11,1 Prozent glänzende Zahlen. Glänzend war entsprechend auch der Tagesmarktanteil des Senders; er lag bei den Jungen bei genau neun Prozent.