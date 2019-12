«Spider Man: Homecoming» findet wenig Anklang

US-Quoten

Am Ende stand eine alte Folge von «The Neighborhood» sogar vor der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft.

US-Quotenübersicht CBS: 4,20 Mio. (3%)

ABC: 2,53 Mio. (3%)

NBC: 2,55 Mio. (2%)

FOX: 1,67 Mio. (2%)

The CW: 0,83 Mio. (1%) Durschnittswerte der Primetime ab 2 Jahren (18-49J.)

Der Montagabend im US-TV war geprägt von Re-Runs. Relativ bezeichnend dafür setzte sich CBS mit einer Wiederholung vonan die Spitze der Primetime. Sogarmusste sich der Sitcom mit im Schnitt recht überschaubaren drei Prozent Zielgruppen-Marktanteil und 2,53 Millionen Zuschauern geschlagen geben. Denn «The Neighborhood» startete als einzige Sendung des Abends mit vier Prozent Sehbeteiligung bei den 18- bis 49-Jährigen recht solide in die Primetime. Die Reichweite betrug starke 5,12 Millionen Zuschauer.musste danach mit drei Prozent und 4,37 Millionen Zusehern schon erste Abstriche machen. Im Anschluss war fürnur noch magere zwei Prozent drin. Die Reichweite rutschte auf 3,69 Millionen Zuschauer ab.verbesserte das Ergebnis ab 22 Uhr immerhin wieder auf drei Prozent Marktanteil und 4,19 Millionen Zuseher.NBC setzte zur besten Sendezeit auf eine Wiederholung von. Die Show lockte ab 20 Uhr 3,24 Millionen Zuschauer an und ergatterte durchschnittliche drei Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Auchkam zunächst noch auf solide drei Prozent, hatte beim Gesamtpublikum mit 2,50 Millionen allerdings auch schon deutliche Verluste zu verzeichnen. Eine zweite alte Episode von «The Manifest» rutschte zu später Stunde noch auf maue zwei Prozent und 1,93 Millionen Zuschauer ab.FOX startete mit nur zwei Prozent Zielgruppen-Marktanteil für einen Re-Run vonbereits schwach in die Primetime. So fielbereits im Anschluss auf einen dürftigen Prozentpunkt bei den Umworbenen ab. Nur 1,28 Millionen Zuschauer verfolgten eine alte Folge der Krimi-Serie. The CW musste mit einer Wiederholung derüber den Abend hinweg mit ein Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum und 0,83 Millionen Zusehern Vorlieb nehmen.