«Promi Shopping Queen» hat zu kämpfen, ZDF-Primetime solide

Quotennews

Nur einmal sprangen für den Promi-Abklatsch des beliebten Nachmittagsformats gute Quoten in diesem Jahr heraus. Auch kurz vorm Jahreswechsel blieb man blass. «Rosamunde Pilcher» schlug sich im ZDF solide.

Weder bei Jung noch bei Alt wusste Guido Maria Kretschmer mitzu überzeugen. Zur besten Sendezeit musste das Format mit 1,06 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 0,54 Millionen klassisch Umworbenen Vorlieb nehmen. Über den Abend hinweg sprangen nur 3,6 Prozent insgesamt und 6,1 Prozent in der Zielgruppe heraus. Außer mit einer Ausgabe im August mit 8,7 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen schlug sich das Mode-Format in der Primetime in diesem Jahr nicht besonders gut. Im Anschluss blieb auchmit 4,2 Prozent beim jungen Publikum blass. Die US-Serie hielt nur 0,51 Millionen Zuschauer bei VOX und kam damit auf maue 3,2 Prozent Marktanteil.Im ZDF überzeugte4,25 Millionen Zuseher. Damit war man zwar weit von fast sieben Millionen Zuschauern im Ersten entfernt, fuhr aber dennoch solide 13,0 Prozent Gesamtmarktanteil ein. Auch beim jungen Publikum ließen sich 0,51 Millionen Zuschauer und 5,3 Prozent durchaus sehen.Im Anschluss generierte dasmit 4,13 Millionen wissbegierigen Zuschauern noch gute 13,8 Prozent Sehbeteiligung. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar sehr gute 6,9 Prozent drin.kam im Anschluss allerdings nur noch auf 4,1 Prozent. Der Gesamtmarktanteil fiel ebenfalls auf ausbaufähige 11,3 Prozent. Ab 22.15 Uhr waren noch 2,50 Millionen Zuseher dabei.