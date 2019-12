«Ragnarök»: Netflix Götter-Miniserie wirft ihre Schatten voraus

Vermischtes

Katastrophales Wetter, zwei Brüder, ein beschaulicher (?) Ort und nordische Götter ...

So, wie die «Percy Jackson»-Bücher und -Filme (und womöglich auch die «Percy Jackson»-Serie ) den griechischen Göttersagen einen neuen Twist verleihen, wird Ende Januar 2020 die Netflix-Serieder nordischen Mythologie neue Perspektiven abgewinnen: Die Miniserie spielt in der kleinen, fiktionalen Gemeinde Edda in Norwegen. Dort ist nicht alles so, wie es scheint, und so kommt es, dass zwei Brüder wundersame Dinge erleben, die ihnen Einblicke in die Welt der Götter gewähren.Das sechsteilige Format wird vom Streaminganbieter am 31. Januar 2020 zum Abruf bereitgestellt. In den Hauptrollen sind Jonas Strand Gravli und David Stakston zu sehen, ebenfalls mit von der Partie sind Herman Tømmeraas, Theresa Frostad Eggesbø, Emma Bones, Ylva Bjørkaas Thedin, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Line Verndal, Fridtjov Såheim, Bjørn Sundquist und Gísli Örn Garðarsson.Nun hat Netflix einen neuen Trailer zu Produktion aus dem Hause SAM Productions veröffentlicht, der andeutet, dass das Format zudem auf aktuelle Ereignisse verweist ...