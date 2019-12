Ausblick auf 2020: Sat.1 wird lauter, ProSieben wird Serie

TV-News

Überraschung aus Unterföhring: Senderchef Daniel Rosemann kündigt für das kommende Jahr eine prominente Serien-Programmierung an.

Das Jahr 2019 lässt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann mit einer kleinen Überraschung enden. Er verkündete stolz, dass man 2020 mehr Wert auf deutsche Serien legen wird. "ProSieben ist die jüngste und die am besten positionierte deutsche TV-Marke unter den Vollprogrammen", so Daniel Rosemann, "deswegen ist ProSieben Deutschlands wertvollste und wichtigste Entertainment-Marke. Für 2020 werden wir zu unserer Show-Kompetenz unser Engagement in deutsche Fiction ausbauen. ProSieben wird zum ersten Mal seit Jahren deutsche Serien in der Prime Time zeigen." Um welche Formate es sich genau handelt, ist dabei offen geblieben. Klar ist: Der Sender hat einige Joyn-Koproduktionen in der Hinterhand; etwa die Katrin-Bauerfeind-Serie. Diese ist jetzt schon beim ProSiebenSat.1-Streaming-Dienst verfügbar – sie soll dann im kommenden Jahr auch ins ProSieben-Programm wandern.In puntco deutscher Serie war der Münchner Sender seit dem «Stromberg»-Ende nicht mehr gut aufgestellt. Zuletzt sendete der Kanal zwar die Christian-Ulmen-Comedy, jedoch meist erst am späten Abend. Derweil wird der hochkarätige Seriennachschub aus den USA immer weniger; erst vor Kurzem endete etwa Sitcom-Überflieger «The Big Bang Theory». Hierfür gibt es mit «Young Sheldon» immerhin einen direkten Nachfolger. Im Drama-Bereich gelang es zuletzt aber kaum noch, wirkliche Hits zu etablieren. Selbst das jüngst teils positiv überraschende «9-1-1: Notruf: LA» ist kein Überflieger.Auch die Schwestersender Sat.1 und Kabel Eins haben sich für 2020 einiges vorgenommen. Sat.1, zuletzt etwas in die hinteren Reihen zurückgedrängt, will sich durch höhere Lautstärke wieder Gehör verschaffen. Senderchef Kaspar Pflüger erklärte am Freitag mit Blick auf die jüngsten Quotenerfolge von «Hochzeit auf den ersten Blick» und «Das große Backen – die Profis»: „Deswegen setzen wir vermehrt auf diese Farbe und bauen unser Reality-Angebot massiv aus. 2020 werden wir deutlich lauter. Los geht es gleich zu Beginn des Jahres mit dem Nackt-Experiment «No Body is perfect» und der Jubiläumsstaffel der Mutter aller Reality-Shows, «Big Brother 2020»." Kabel Eins hingegen sieht sich nach den guten Quoten der Factual-Events «Bundespolizei Live» und einer Herz-OP ermutigt, die nächsten Schritte im Factual-Bereich zu unternehmen. Senderchef Marc Rasmus will so „digital weiter dynamisch (…) wachsen und unsere Platzierung in den Top Fünf der deutschen Privatsender (…) behaupten.“