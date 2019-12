Stadtduell in Los Angeles holt den Sieg am Weihnachtstag

US-Quoten

ABC strahlte das Stadtduell der Los Angeles Lakers und der Los Angeles Clippers am Weihnachtstag aus und siegte damit deutlich vor dem restlichen Weihnachtsprogramm.

US-Quotenübersicht ABC: 5,36 Mio. (8%)

NBC: 2,40 Mio. (3%)

CBS: 2,68 Mio. (2%)

FOX: 0,84 Mio. (1%)

The CW: 0,78 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: ab 2 J. (18-49)

In den USA gab es zum Weihnachtstag vor allem für Sportfans Geschenke unter dem Baum, denn ABC übertrug. Es ging heiß her, denn einer der besten Spieler aller Zeiten Lebron James begrüßte den amtierenden Finals-MVP Kawhi Leonard im Staples Center zu Los Angeles. Das Battle um L.A. zwischen den Lakers und den Clippers lockte 5,65 Millionen Fans vor den Fernseher. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf starke neun Prozent. Im Anschluss an das Spiel gab es dann noch eine alte Folgezu sehen, die die Einschaltquote auf fünf Prozent sinken ließ.Weihnachtliches gab es bei NBC zu sehen. Das Network schickte gleich zweimal den Grinch ins Rennen um gute Zahlen. Zunächst gab es den von 1966 30-minütigen Cartoonzu sehen, der auf eine Reichweite von 2,47 Millionen kam. Im Anschluss gab es das Remake aus dem Jahre 2018 zu sehen. Fürblieben noch 2,38 Millionen dran. Der Marktanteil stieg von anfangs zwei auf dann drei Prozentpunkte. Ebenfalls festliches Programm zeigte The CW, das zu Beginn der Primetimeausstrahlte. Die Musik-Gala mit den größten Stars des zurückliegenden Jahres registrierte 0,84 Millionen Musik-Fans und eine relative Sehbeteiligung von einem Prozent. Im Anschluss kam eine alte Folge vonnoch auf 0,58 Millionen Anhänger und ebenfalls einen Prozentpunkt bei den Umworbenen.CBS und FOX setzten den gesamten Abend über nur auf alte Ware. CBS zeigte ab 20 Uhrund. Der Marktanteil hielt sich bei zwei Prozent auf. Zum Abschluss des Abends gab es dann noch einen Re-Run des Gerichts-Dramas, das auf einen Prozentpunkt in der werberelevanten Gruppe kam. FOX versendete zwei bereits gesehene Episodenund kam damit jeweils auf einen mageren Punkt bei den Jüngeren.