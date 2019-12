Das Gesamtpublikum verbringt «Heiligabend mit Carmen Nebel»

Quotennews

Beim Gesamtpublikum holte sich das ZDF mit «Heiligabend mit Carmen Nebel» den Primetimesieg.

Weihnachten ist im ZDF musikalisch: Heute, am 25. Dezember, zeigt der öffentlich-rechtliche Sender zur besten Sendezeit die aufwändige Unterhaltungssendung «Die Helene Fischer Show». Am Heiligabend wiederum begrüßte Volksmusikantin Carmen Nebel das TV-Publikum zu einem musikalischen Abend. Das fand Anklang:holte sich ab 20.15 Uhr den Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum. 2,73 Millionen Menschen schalteten rein, das genügte für gute 14,0 Prozent Marktanteil.Zu Gast bei «Heiligabend mit Carmen Nebel» waren Hansi Hinterseer, Beatrice Egli, Lena Valeitis, Andy Borg und Wencke Myhre, zudem wurden in Rückblicken unter anderem Andrea Berg, Helene Fischer, Vicky Leandros und Andreas Gabalier gezeigt. Das schreckte das junge Publikum offenbar ab: 0,21 Millionen Jüngere führten das ZDF gerade einmal zu mageren 3,6 Prozent.Den Tagessieg beim Gesamtpublikum sicherte sich derweil die, die ab 20 Uhr 2,94 Millionen Wissbegierige über die Ereignisse des Tages informierte. Damit kam Das Erste auf sehr starke 18,1 Prozent Marktanteil. 0,47 Millionen Jüngere bedeuteten derweil starke 10,5 Prozent beim jungen Publikum. Ab 20.15 Uhr erreichte Das Erste mit2,15 Millionen Filmfans ab drei Jahren und 0,57 Millionen Jüngere. Das mündete in solide 11,2 Prozent bei allen und starke 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.