Sport-Dienst DAZN mit Ausblick und Rückblick: 'Stagnation ist nicht in unserer DNA'

Michael Bracher ist bei DAZN für das Programm zuständig und spricht mit Quotenmeter.de über 2019 und 2020. Wie zufrieden ist er mit den Bundesliga-Produktionen von DAZN? Wie bewertet er die DAZN-«GoalZone». Außerdem Thema: Boxen, US-Sport und MotoGP.

Zur Person: Michael Bracher Michael Bracher ist bei DAZN "Head of Programming" und gilt als Spezialist für den Aufbau und die Führung des Redaktions-, Kommentatoren- und On-Air-Promotion-Teams . Die über 100 Mann starke Redaktion wird am Produktionsstandort München-Ismaning für DAZN arbeiten. Bracher war schon für die erfolgreiche Markteinführung der IPTV-Plattform "LIGA total!" mitverantwortlich und zuvor in leitender Funktion bei Sat1, Sport1/DSF sowie zuletzt bei ServusTV tätig.

Sehr positiv! Trotz sehr kurzer Vorbereitungszeit konnten wir mit Beginn unseres erworbenen Rechte-Pakets technisch und inhaltlich überzeugen. Zudem haben wir neue Produktionsmaßstäbe setzen können, die beim Zuschauer sehr gut ankommen.Davon können sie ausgehen.Unsere Zuschauer sind mit der Qualität unserer Übertragung mehr als zufrieden. Deshalb gehen wir mit demselben Team in die Rückrunde, das in der Hinrunde qualitativ herausragende Arbeit geleistet hat. Das gilt sowohl für unsere Moderatoren und Kommentatoren als auch für unsere Experten und Field-Reporter, die mittlerweile in der Szene einen hervorragenden Ruf genießen. Und in Bezug auf Ideen: lassen sie sich überraschen. Wir haben viele!Drei bis vier Minuten Vorlaufzeit wäre mir neu. Die Realität sind 5-6 Minuten zuzüglich der fünf Minuten vor dem Anstoß. Wir senden bewusst keine endlos langen Vorläufe. Unser Credo: Weniger ist mehr! Aber das "Wenige" ist viel mehr, als das, was teilweise bei in anderen Formaten in 30, 60 oder 90 Minuten Vorlauf gezeigt wird. Zeit ist auch für den Zuschauer ein immer wichtiger werdender entscheidender Faktor. Zudem kann sich unser Zuschauer jeglichen Inhalt vor dem Spiel auf der Plattform selber zusammenstellen und seinen persönlichen Vorlauf nahezu unbegrenzt verlängern, oder auch verkürzen.Wir bitten um Verständnis, dass wir zum Ausschreibungsprozess der UEFA Champions League 2021 bis 2024 aktuell keinen Kommentar abgeben können.Wir haben jetzt genau die Hälfte der drei-jährigen Rechte-Periode rum. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Output. Speziell mit der «GoalZone» haben wir einen Akzent setzen können. Aber wir versuchen unseren Inhalt immer und immer wieder zu verbessern. Wer sich ausruht, der stagniert. Und Stagnation ist nicht in unserer DNA.Die Spirale wird irgendwann nicht mehr weitergedreht werden können. Das ist klar! ABER: im Fokus steht das Spiel, und die Akteure. Spieler, Trainer, Fans! Wenn man sich selber nicht zu wichtig nimmt, und dem Zuschauer das gibt, wonach er sich sehnt, dann muss Rechte-Preis und redaktionelles Budget nicht in einem Missverhältnis stehen.Das freut mich zu hören! Live ist und bleibt unsere Kern-Kompetenz. Dennoch haben wir von Tag 1 an eigenen Content produziert und mit der «Being Mario Götze»-Doku neue Maßstäbe gesetzt. Das haben wir mit «Moe Wagner-Story», «Evolution of Klopp» oder auch «The Making Of» weitergeführt. All diese und viele andere Doku-Serien sind immer noch heiß begehrt, und erzielen täglich sehr gute Zahlen. Das ist ein Antrieb für uns im Bereich VOD noch mehr zu investieren. Unsere tägliche Rubrik #DAZNbreakfast erfreut sich großer Beliebtheit, und mit #feelmehr haben wir neue Maßstäbe setzen können. Spieler und Berater stehen Schlange, und würden gerne ebenfalls von DAZN begleitet und portraitiert werden.Boxen ist eine sehr wichtige Säule bei DAZN. In den USA ist es sogar DIE Säule. Ich würde aber nicht nur vom Boxen sprechen, sondern es breiter fassen und von „Kampfsport“ sprechen. MMA, insbesondere „UFC“ und „Bellator“ sind hier aktuell zu erwähnen. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen in den USA ist sehr eng. Wir freuen uns über deren großartige Produktionen, so zum Beispiel die Doku über den den ersten Kampf zwischen Joshua und. Ruiz in New York. Ein opulentes Meisterwerk aus dem Hause Sylvester Stallone.ServusTV macht einen exzellenten Job, und generiert herausragende Werte. Wir bieten unseren Zuschauern die MotoGP mit einem anderen Konzept an, das Mobilität und Authentizität in den Vordergrund stellt. Wir sind zufrieden, sehen aber auch Potential, das wir natürlich versuchen auszuschöpfen. Inwieweit die kommende MotoGP-Saison auch wieder auf DAZN zu sehen sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen. Wir hatten die Rechte erst einmal nur für die vergangene Saison erworben.Für mich als Programm-Verantwortlicher gilt: Wir freuen uns über jedes zusätzliche Recht. Ob Live oder non-live steht nicht im Vordergrund. Unsere Aufgabe ist es, dem Zuschauer den bestmöglichen Inhalt im Rahmen der Vorgaben zu produzieren. Und das macht mein Team mit unermüdlichem Enthusiasmus, Liebe und Leidenschaft zum Sport. Und das honoriert am Ende dann auch der Zuschauer.Der US-Sport ist bei DAZN eines unserer wichtigsten Programmsparten. Da gehören neben der NFL die anderen Profiligen genauso dazu und erfreuen sich einer immer größer werdenden Fanbasis. Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass DAZN das „Home of US-Sports“ ist.