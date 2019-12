VOX rückt Günther Jauch mit «Cinderella» auf die Pelle

Quotennews

Der Film landete klar im zweistelligen Bereich. Das schafften 2019 nicht allzu viele VOX-Donnerstags-Filme.

Platz zwei in der Primetime bei den Umworbenen zwischen 14 und 49 Jahren ging am Donnerstagabend an den in Köln ansässigen Privatsender VOX , der ab 20.15 Uhr den Filmsetzte. Dieser begeisterte im Schnitt 10,8 Prozent der Umworbenen (Gesamtreichweite: 1,88 Millionen). Für VOX war das ein recht großer Erfolg. In diesem Jahr liefen am Donnerstag nur ein Spielfilme um 20.15 Uhr erfolgreicher. Den Bestwert heimste «Maleficent – Die dunkle Fee» im Oktober mit starken 14,2 Prozent ein.In dieser Woche nun musste «Cinderella» sich um Kampf um die TV-Spitze nur RTLs «Wer wird Millionär?» geschlagen geben. Von der Quizshow lief ein weiteres Zocker-Special, das drei Stunden Sendezeit bekam. Die von Endemol Shine Germany produzierte Show kam insgesamt auf 3,94 Millionen Zuschauer, die Zielgruppen-Quote lag bei 13,2 Prozent. Gegenüber dem am Montag gezeigten Zocker-Special verlor das Format rund 800.000 Zuschauer insgesamt, bei den Jungen sank die Quote um 2,8 Prozentpunkte – wohl auch wegen der starken TV-Konkurrenz.Zurück aber zu VOX: Dort gab es ab 22.25 Uhr noch den Filmzu sehen, der nicht in die Erfolgsspur einbog. Stattdessen wurden deutliche Verluste festgestellt, die Zielgruppen-Quote wurde mehr als halbiert und lag letztlich bei noch fünf Prozent. Insgesamt sahen durchschnittlich 0,55 Millionen Menschen die Filmproduktion.