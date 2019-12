Das Netz im «Star Wars»-Fieber

Reihen

Herzlich Willkommen im Netz! Episode IX ist da! Die Skywalker-Saga und damit über 42 Jahre Filmgeschichte werden zu einem Ende gebracht. Um perfekt auf den Kinobesuch vorbereitet zu sein, findet sich hier noch einmal eine Zusammenstellung von Netz-Kreationen rund um die Saga und das finale Epos (auch Nicht-Disney-Fans werden fündig).

Die Skywalker-Saga abseits des Films im Videospiel «Star Wars Battlefront 2»

„Star Wars SC 38 Reimaged“: Lichtschwertkampf aus Original-Trilogie aufgemotzt

Fanmeisterwerke: „Vader Episode 1“ und „Darth Maul: Apprentice“

Den Anfang machen zwei interessante Videos, die perfekt auf den Kinobesuch vorbereiten. Zum einen eine 11-Minütige Zusammenfassung von Episode VI und VII , für alle, die nicht mehr so ganz im Kopf haben, was der Stand und wie die Beziehungen der Charaktere untereinander vor Episode IX waren. Abseits der Story um die neuen Protagonisten Rey, Finn und Po gibt der Kanal Quadratauge einen interessanten Überblick um alles rund um die Produktion des finalen Films der Skywalker-Saga. Hier werden Hintergründe aufgebracht, die den Dreh einordnen und vielleicht auch aufklären, wieso die neue Trilogie unter den Fittichen der Regisseure J.J. Abrams und Ryan Johnson letztlich so geworden ist, wie sie ist, und wie mögliche Probleme für viele Zuschauer entstanden sind. Vorausgesetzt man möchte vorab schon etwas - ohne wirkliche Spoiler - mitbekommen, bieten diese beiden Videos eine gute Vorbereitung auf den Kinobesuch.Egal wie sehr die Kritiken zu dem neuesten Teil der Saga auch auseinandergehen und wie gemischt der neue Film aus den ersten Reaktionen aufgenommen wurde, mit dem neuen Film hat J.J. Abrams nicht nur die neuen Disney-Filme, sondern die ganze Saga an Sich zu einem Ende gebracht. Wie man es findet bleibt jedem selbst überlassen. Der neue Weg, den «Star Wars» mit Disney geht, scheint die Gemüter der Fans zu spalten, wie kaum ein anderes Thema. Es gibt nicht nur ein Richtig und Falsch, eine helle und eine dunkle Seite, wie «Star Wars» es in der märchenhaften Erzählung so oft herübergebracht wird. Wie unser Kritiker Sidney Episode IX sieht, erfahrt ihr hier . Wer sonst noch wissen will, wie die Reaktionen ausfallen, der muss sich auf eigene Spoilergefahr allerdings selbst umsehen.Mit dem Singleplayer-Spiel «Star Wars: Jedi Fallen Order» ist EA zum Weihnachtsgeschäft ein riesiger Hit gelungen. Seit langem scheint, so sind sich die meisten einig, endlich wieder ein “gutes” «Star Wars»-Storyspiel auf den Markt erschienen zu sein. Deshalb haben auch wir uns schon einmal dem Spiel in einem eigenen Schwerpunkt zugewandt. Neben diesem neuen Titel existiert von EA aber auch der Multiplayer-Shooter «Star Wars Battlefront 2». Während das Spiel nach Skandalen um Mikrotransaktionen zunächst verpönt war, hat es sich inzwischen zu einem reichhaltigen Titel für die Videospielerschaft entwickelt. Angesichts des Release von Episode IX gibt es mal wieder neue Inhalte für das Spiel, die cinematisch sehr sehenswert in einem eigenen Trailer aufbereitet wurden und Lust auf den Film, das Spiel und mehr machen. Die positiven Reaktionen dazu sprechen Bände, wie sehr sich das Spiel inzwischen zum “Gute” gewandelt hat und auch wenn man nichts mit Gaming am Hut hat, so liefert der fast drei-minütige Clip faszinierende Einblicke in die «Star Wars»-Welt.Wer schon komplett mit den neuen Filmen abgeschlossen hat und nichts mehr von Disneys Wiederbelebung des Franchises wissen will, für den folgt nun eine kleine Hitliste von Fanprojekten, die die Seele der «Star Wars»-Welt treffen und wirklich nichts mit dem monderen Abklatsch und versteckten Disney-Botschaften zu tun haben. Mit den Eindrücken aus der Prequelreihe Anfang der 2000er und der neuen Disney-Interpretation sehen die alten Lichtschwertkämpfe aus der originalen-Trilogie vor allem für die jüngeren Generationen etwas blass aus. Zum Glück hat sich der YouTube-Kanal „FXitinPost“ diesem „Manko“ angenommen und eine komplett überarbeitete Version des Kampfes im Todesstern zwischen Darth Vader und seinem ehemaligen Meister hochgeladen. Im modernen Stil mit deutlich mehr Action bewegen sich die beiden dabei durch die riesige Kampfstation. Gerade die Szenen des imperialen Bösewichts erinnern dabei an die Vader-Darstellungen vonNach knapp einem halben Jahr wurde das Rework schon über 15 Millionen Mal aufgerufen. Die positiven Resonanzen auf das Rework überschlagen sich dabei. Über 700.000 Daumen nach oben stehen 9.800 negativen Bewertungen gegenüber. Unter dem Video wird der Schöpfer gebührend gefeiert. Viele sind der Meinung, dass Disney sich bei diesem Video eine Scheibe für das neue «Star Wars»-Franchise abschneiden und den Ersteller im besten Fall sogar einstellen sollte. Zumindest für die erste Disney-Trilogie wurde daraus nichts. Aber zumindest die Lichtschwertkämpfe werden von den harten Kritikern aus Fankreisen auch nicht wirklich bemängelt, da fallen andere Probleme ins Auge.Das-Universum versammelt auf der ganzen Welt eine große Anhängerschaft. Neben dem neusten Hit finden sich im Netz noch unzählige weitere liebevoll und aufwändig produzierte Fanfilme. In einer der bekanntesten und besten spielt der Kultbösewicht Darth Vader ebenfalls die Hauptrolle. Der Kanal „Star Wars Theory“ präsentierte vor knapp einem halben Jahr die erste 16-minütige Episode seiner eigenen Interpretation des dunklen Lords der Sith. Insgesamt 150.000 US-Dollar verschlang das gewaltige Projekt aus privaten Taschen, nachdem die Macher sich das OK von Lucasarts einholten, indem sie auf Werbeeinnahmen verzichteten. Doch da hatten sie die Rechnung nicht mit Mutterkonzern Disney gemacht. Als das Video online gestellt wurde, beanspruchten sie die Einnahmen lange Zeit für sich, da Musik aus den Originalfilmen verwendet wurde. Mit über zehn Millionen Aufrufen ist dabei sicherlich ein beachtliches Sümmchen herausgekommen. Als das bekannt wurde, meldeten sich die Fans wütend und fassungslos beim Großkonzern zu Wort. Nach einer großen Welle der Empörung gab das Unternehmen schließlich nach und entmonetarisierte das Video wieder. Nach diesen Querelen bleibt für «Star Wars»-Fans nur zu hoffen, dass „Star Wars Theory“ weiter mit Herzblut an der Serie arbeitet.In einer Liste von großen «Star Wars»-Fanfilmen darf ein Titel natürlich nicht fehlen: „ Darth Maul: Apprentice “. Mit fast 23 Millionen Aufrufen ist das Werk aus dem Jahr 2016 wohl die bekannteste Produktion von Fans der Saga. Insgesamt knapp 800.000 Zuschauer gaben dem Video einen Daumen nach oben. Große Teile des Projektes stammen aus deutscher Hand. Federführend war nämlich Shawn Bu, der an der FH Aachen Kommunikationsdesign studiert hat. Er schrieb das Drehbuch und nahm auf dem Regiestuhl Platz. 2016 erhielt er für den Film den Webvideopreis in der Kategorie „Best Video oft he Year“. In 18 Minuten gibt die internationale Produktion Darth Maul - einem der großen Lieblinge des Franchises - eine noch nie dagewesenen Tiefe.