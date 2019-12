«Shopping Queen»: Beste Quote seit drei Monaten

Quotennews

Die neuen Folgen aus Saarbrücken sollen Lust auf Weihnachten machen. Bei den Werberelevanten kam die Auftaktfolge gut an.

Der Nachmittag von VOX ist schon seit Jahren in der Hand von Guido Maria Kretschmar und seiner. Obwohl die Einschaltquoten im Laufe der Zeit etwas rückläufig waren, bestand allerdings keine Gefahr für die Sendung. Dennoch: Am Montag verbuchte man mit 11,5 Prozent Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern die beste Quote seit knapp drei Monaten. Zuletzt fuhr man am 13. September 2019 eine höhere Quote ein. Die damalige Final-Sendung vom Freitag verbuchte 12,9 Prozent.Sowohl im September als auch am Montag waren die Temperaturen in Deutschland recht warm. Während man im September 0,34 Millionen junge Zuschauer verbuchte, schalteten am Montag 0,33 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahre ein. Am Montag wurden insgesamt 0,69 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil belief sich auf 5,9 Prozent.Einen kleinen Durchhänger hat derzeit. Die 16.00 Uhr-Sendung läuft in dieser Woche wieder mit alten Geschichten. 0,43 Millionen Zuschauer schalteten ein, 0,22 Millionen Umworbene wurden ermittelt. Der Marktanteil lag bei überdurchschnittlichen 7,9 Prozent.verbuchte im Anschluss mit 7,1 Prozent nur noch einen mittelmäßigen Wert.