Rundschau

CBS hat einen neuen Sherlock-Holmes-Ableger gestartet, Dan Fogelman hat einen Achtteiliger geschrieben und «In my Skin» begeistert bei arte.

«Watson» (seit 26. Januar bei CBS)

«Paradise» (seit 28. Januar bei Disney+)

«The Next Level» (seit 24. Januar in der ARD Mediathek)

«In My Skin» (seit 14. Januar in der arte Mediathek)

«Cyberslav» (seit 31. Dezember bei KinoPoisk)

Das Format spielt sechs Monate nach Sherlock Holmes' Tod durch Moriarty. Morris Chestnut spielt Dr. John Watson, der wieder als Arzt praktiziert und eine Klinik für seltene Krankheiten leitet. Doch Watson hat seine Vergangenheit noch nicht hinter sich gelassen - er und Moriarty tauchen in das nächste Kapitel der Geschichte ein, die Fans seit mehr als einem Jahrhundert fasziniert.«Paradise» spielt in einer idyllischen Gemeinde, die von einigen der einflussreichsten Menschen der Welt bewohnt wird. Aber diese Idylle zerbricht, als ein entsetzlicher Mord geschieht und eine hochbrisante Ermittlung beginnt.Berlin, Endstation einer Hochzeitsreise um die Welt. Josh (Ben Lloyd-Hughes) und Zofia (Jenny Walser) aus New York suchen den ultimativen Kick: eine Nacht im Technoclub „Reaktor“! Harte Tür, mächtige Bässe – endlich drin! Plötzlich ist sie in der Masse verschwunden. Eine Notfall-SMS vom Clubteam und eine dramatische Nacht im Krankenhaus folgen. Dort erfährt Josh am Morgen vom Tod seiner Frau. Im Wartesaal bekommt Rosa (Lisa Vicari) von der Tragödie mit. Nun möchte die Journalistin wissen, was passiert ist.Die gewitzte Bethan tut alles, damit ihre Mitschüler nichts von ihrem chaotischen Alltag zwischen einer bipolaren Mutter und einem alkoholkranken Vater mitbekommen… Die tragikomische Coming-of-Age-Serie mit spitzzüngigen Dialogen zeichnet das subtile Porträt einer Jugendlichen, die ihr Leben auf eine ungewöhnliche Art anpackt.Ein halb menschlicher, halb maschineller Held namens Cyberslav setzt fortschrittliche Technologie ein, um ein Verbrechen aufzuklären und herauszufinden, wer die Familie des Prinzen über das unterdrückte Volk gestellt hat.