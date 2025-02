Sabrina Herrera: «Barney» war mehr als nur eine Kindersendung

Interview

Die «Generation Barney»-Moderatorin meint, dass die Factual-Show mit dem Dino deshalb so erfolgreich war, weil es eben nicht den Klischees eines Mannes entsprach.

«Barney & Friends» war eine Kindersendung aus den 90er Jahren, in der ein ausgestopfter lila Dinosaurier zum Leben erwachte! Barney sang, tanzte und spielte mit seinen Freunden und brachte ihnen Formen, Farben und Zahlen bei, aber auch Dinge wie Teilen, sich selbst treu bleiben und andere zu lieben. Barney war ein wirklich verspielter Charakter, der Kinder dazu ermutigte, ihre Fantasie zu nutzen, und sie dazu befähigte, alles zu tun oder alles zu sein.Einer unserer Reporter entdeckte die Verbindung unseres Senders zu Barney und wusste, dass wir etwas daraus machen mussten. In den 90er Jahren war Larry Rifkin Programmleiter bei Connecticut Public, einem Partner von NPR und PBS. Er und seine Tochter Leora Rifkin liehen sich die Original-Heimvideoserie «Barney» in der Videothek aus. Leora und ihre Freunde liebten Barney so sehr, dass Larry inspiriert wurde, diese Serie zu PBS zu bringen, wo sie später als «Barney & Friends» neu aufgelegt und ausgestrahlt wurde – der Rest ist Geschichte.Barney war ein Vorbild dafür, ein anständiger Mensch in der Welt zu sein. Er verkörperte so viele Eigenschaften, nach denen wir alle streben sollten – Empathie, bedingungslose Liebe, Fantasie und Furchtlosigkeit. Das sind große Konzepte für so kleine Kinder. Und doch gelang es der Show, diese Botschaften auf unterhaltsame, ansprechende und leicht verständliche Weise zu vermitteln. Die Show legte den Schwerpunkt auf das Erlernen unserer Emotionen und anderer Soft Skills, ebenso wie auf die Hard Skills, die typischerweise mit der frühkindlichen Bildung einhergehen. Es ist also interessant, sich die Kinder anzusehen, die jetzt selbst Eltern sind – und zu erkennen, dass es genau diese Art der emotionalen Bildung ist, die die Art und Weise bestimmt, wie Millennials heute ihre Kinder erziehen.Für mich war es so befreiend, ein Barney-Kind zu sein. Da die Grundlage der Show darin bestand, die eigene Fantasie zu nutzen, hatte ich das Gefühl, dass ich alles sein oder alles tun konnte und niemand mich aufhalten oder mir „nein“ sagen konnte. Er gab mir das Gefühl, stark zu sein und mein eigenes Schicksal in der Hand zu haben, und für ein Kind ist das alles. Diese Botschaft hat mir an vielen verschiedenen Punkten in meinem Leben geholfen, weiterzumachen, sowohl beruflich als auch privat. Wenn ich es mir vorstellen kann, kann ich es auch tun. Das habe ich Barney zu verdanken.Als ich hörte, dass Barney tatsächlich vongespielt wurde, war ich schockiert. Ein Schauspieler spielte seine Stimme, während der andere seinen Körper im Barney-Anzug spielte. Die beiden Männer mussten wirklich eng zusammenarbeiten, um bei den Dreharbeiten und Live-Auftritten auf einer Wellenlänge zu sein. Sie nannten es „Dino-Synchronisation“, was wir als Titel für unsere zweite Folge verwendeten, in der wir uns mit ihren Erfahrungen beim Spielen von Barney befassen.Es ist lustig, jetzt darüber nachzudenken, aber Barney war in den 90er Jahren mehr als nur eine Kindersendung. Es war dieses riesige Phänomen, das das Fernsehen durchdrang und im damaligen kulturellen Zeitgeist lag. Und es war wirklich überall! Wenn man also bedenkt, dass eine Figur, die für Kinder gemacht wurde, an Orten für Erwachsene auftaucht – wie in Lebensmittelgeschäften, im Spätprogramm im Fernsehen, bei Sportveranstaltungen usw. – kann man verstehen, warum sie einen Nerv getroffen hat.Ein Experte führte auch an, dass Barney als männliche Figur gegen das verstieß, was die Menschen zu dieser Zeit mit Männlichkeit verbanden. Er war weich und freundlich, nicht starr und gebieterisch, wie es die Menschen gewohnt waren zu sehen und, offen gesagt, zu akzeptieren. Barney war eine progressive Darstellung von Männlichkeit, mit der sich einige Menschen in den 90er Jahren nicht wohlfühlten, was dazu führte, dass einige Menschen dies lautstark (und manchmal auch gewalttätig) ablehnten.Musik ist eine universelle Sprache. Kleine Kinder können Musik auf einer tiefen Ebene spüren. Tanzen oder sich bewegen ist oft eine Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken, bevor sie überhaupt sprechen können. Auf diese Weise war die Verwendung von Liedern, um praktische und emotionale Lektionen zu vermitteln, ein wirkungsvolles Instrument, um die Informationen zu verankern. Die Musik war auch deshalb so eingängig, weil die verwendeten Melodien alle aus älteren amerikanischen Volksliedern stammten. Sie waren den Eltern damals vertraut. Und wenn sie mit sich wiederholenden Texten gepaart werden, ist es kein Wunder, dass sich einige Erwachsene und Kinder gleichermaßen davon genervt fühlten.Ich war begeistert! Ich werde nie vergessen, wie Bob West meinen Namen mit Barneys Stimme aussprach! Bob und David sind so bescheiden und leidenschaftlich, wenn es um ihre Erfahrungen geht. Es war wirklich inspirierend, sie von ihrer Zeit und ihren bewussten Ansätzen bei der Darstellung dieser Figur schwärmen zu hören. Ihre Liebe und Fürsorge für Barney und wie er aufgenommen wurde, war sehr deutlich und wurde sehr geschätzt.Experten, mit denen wir im Podcast gesprochen haben, nannten einen 30-Jahres-Nostalgiezyklus – ein Konzept, das besagt, dass es 30 Jahre dauert, bis Dinge „wiederkommen“. In den 80er Jahren sehnten wir uns nach Medien und Trends aus den 50er Jahren. Heute beeinflussen Trends aus den 90er Jahren unsere Mode, Musik und Popkultur. Außerdem sind einige Barney-Kinder inzwischen selbst Eltern, was ihnen die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, was für sie selbst als Kinder wichtig war. Daher ist es nur logisch, dass die Eigentümer der Barney-Liegenschaften versuchen, die Figuren wiederzubeleben und aufzufrischen, in der Hoffnung, dass Millennial-Eltern Barney ihren Kindern zeigen und mit ihnen teilen.Barney beendete die Show, indem er allen „Ich liebe euch“ sagte (und sang). Persönlicher geht es nicht. Barney war allen Menschen in seiner Umgebung gegenüber freundlich und einfühlsam – egal, was passierte. Er war aufrichtig und liebevoll und zeigte den Zuschauern durch die verschiedenen Charaktere in der Serie, dass jeder dazugehörte. Ich denke, in jeder Lebensphase ist es das, wonach wir als Menschen suchen – uns zu verbinden, zu lieben und geliebt zu werden. Das ist die Kraft einer Show, die so verletzlich ist, und warum es einfach ist, immer wieder darauf zurückzukommen.Journalisten werden grundsätzlich darin geschult, sich in eine Geschichte oder ein Thema einzuarbeiten und anderen dabei zu helfen, sie zu verstehen. Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Guter Journalismus bedeutet, anderen zu zeigen, warum sie sich dafür interessieren sollten. Da die Produzenten und ich alle eine Art Beziehung zu dem Material hatten – wir waren alle Kinder, als Barney Premiere hatte – konnten wir auf ganz besondere Weise erzählen, wie uns Kindermedien als Erwachsene prägen. Man muss nicht mit der Geschichte vertraut sein oder eine persönliche Verbindung zu ihr haben, um sie gut erzählen zu können, aber man muss sich auf irgendeiner Ebene für die Geschichte interessieren, die man erzählt. Letztendlich erfordert gutes Geschichtenerzählen Empathie und Verständnis.Durch die Moderation dieses Podcasts habe ich eine andere Stimme in mir gefunden, mit der ich vorher noch nicht experimentiert hatte. Es kommt nicht oft vor, dass Journalisten ihre eigenen persönlichen Geschichten neben einer größeren Geschichte teilen und darüber berichten können. Anfangs war es beängstigend und nervenaufreibend, aber mit der Zeit gewöhnte ich mich daran, am Mikrofon verletzlich zu sein. Während des gesamten Prozesses ermutigten mich die Produzentinnen Meg Dalton und Lily Tyson, wie ich selbst zu klingen, und Teile der Skripte so zu bearbeiten, dass sie in meinen eigenen Worten verfasst waren. Ein unterstützendes Team machte es mir leicht, mich zu öffnen und Teile von mir zu teilen, über die ich vorher noch nicht auf diese Weise nachgedacht hatte.