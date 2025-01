Primetime-Check: Dienstag, 7. Januar 2025

Quotennews

Konnte «Wer wird Millionär?» der «Kanzlei» den Gesamt-Sieg abluchsen?

Blicken wir also wie gewohnt zum Gesamtpublikum. Hier war es dann doch Erste, das mit seinem Dauerbrennerden höchsten Marktanteil insgesamt aufweisen konnte. Genau genommen waren es starke 16,5 Prozent, die aus 4,24 Millionen Einschaltenden resultierten. Bei den Jüngeren war der erste Platz nicht zu holen, doch auch hier ergaben sich ordentliche Werte von 9,4 Prozent durch 0,47 Millionen, die in einem ziemlich schwächlichen Umfeld an diesem Abend bereits zu Platz 2 langten.In dieser Altersgruppe der Leute von 14-49-Jährigen konnte nun aber Günther Jauch mit dervonwirklich triumphieren, weil er zu 14,9 Prozent bei 0,58 Millionen Umworbenen fähig war. Mehr als zufriedenstellende Ergebnisse konnte er auch am Gesamtmarkt erzielen, hier schalteten 2,98 Millionen zu 15,3 Prozent das Quiz ein. Bedröppelt dahinter schaute dieses Mal das ZDF drein. Weitere Folgen vonbewegten nämlich bloß 2,65 Millionen und 2,60 Millionen der Älteren zum Einschalten, was sich in Marktanteile von jeweils trüben 10,3 Prozent Prozent übersetzen ließ. 0,21 Millionen und völlig frustrierende 4,3 Prozent war die Größenordnung bei den Jungen maximal.Von den Privaten brachte es derweil ProAcht zur dritten Position bei den Jungen. Der Filmkonnte aber nicht ansatzweise in die Zweistelligkeit vorstoßen und lediglich maue 7,3 Prozent (0,33 Millionen) unterhalten. Bei den Älteren sah es mit 4,4 Prozent (1,02 Millionen) schlechter aus. Knapp war das interne Duell gegen Sat.1 folglich dennoch nicht, wovor noch niedrigeren 0,28 Millionen 14-49-Jährigen und schwachen 6,4 Prozent die Primetime durchlief. Damit lag der Streifen ganz leicht hinter, welche bei VOX Einschaltimpulse bei 0,32 Millionen auszulösen vermochten, was sie zunächst auf identische und für VOX durchwachsene 6,4 Prozent in der Zielgruppe brachte, im weiteren Verlauf steigerte sich eine zweite Ausgabe dann allerdings auf sehr gute 9,2 Prozent.Doku-Soap-ware auch bei RTLZWEI: Dort versorgteseinen Sender mit guten 6,5 Prozent durch 0,33 Millionen Werberelevante, die zweite Folge des Abends ging gar auf richtig schöne 7,7 Prozent hoch. Zufrieden sein kann auch Kabel Eins mit dem Stallone-Actiondrama, für das 0,31 Millionen, sprich solide 6,4 Prozent zusammenkamen. Bei den Älteren spielten die beiden Programme eine untergeordnete Rolle, was sich anhand von dünnen 2,3 und 3,2 Prozent am Gesamtmarkt ablesen lässt.