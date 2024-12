Bei RTL wacklig - Bei VOX ein Reinfall: «Sisi»

Quotennews

Anfang Dezember schickt RTL an einem Sonntag die neuen Folgen «Sisi» über den Äther - mit kaum Erfolg. Rund zwei Wochen später finden sich die Folgen bereits bei VOX.

Da muss den Programmplanern bei VOX wohl kurz vor Weihnachten der TV-Stoff ausgegangen sein - einen anderen Grund für die Platzierung der neuen Folgenam gestrigen Sonntag gibt es nämlich kaum. Doch der Reihe nach:startet 2021 als Neuauflage der bekannten Story rund um die namensgebende Sisi und ihren Kaiser Franz. Das kommt damals gut an, zur Primetime am Dienstag, 28. Dezember 2021, schauen 2,41 Millionen Zuschauer den Auftakt, Folge zwei ab 21:15 Uhr verfolgen sogar 2,53 Millionen. Zwei Staffeln und drei Jahre später ist RTL bei der neuen vierten Staffel «Sisi» angekommen.Wie auch damals dürfen Zuschauer bereits früher auf RTL+ reinschauen - die TV-Premiere der ersten drei Folgen im Free-TV ist jedoch keinesfalls mehr ein Fall für die Primetime. Im Gegenteil, RTL versteckt die neuen Ausgaben im Nachmittagsprogramm an einem Sonntag. Da muss man mit Reichweiten zwischen 0,50 und 0,53 Millionen Zuschauern dann zufrieden sein, der "beste" Marktanteil lag bei 4,0 Prozent. Trotz der wackligen Leistung sieht man offenkundig irgendwas in den neuen Ausgaben - zumindest dürfen diese ersten drei neuen Folgen am gestrigen Sonntag erneut über den Äther flimmern. Bei VOX startet man kurz vor 14 Uhr vor schwachen 0,26 Millionen Zuschauern mit der ersten Folge, die zweite Episode flacht auf 0,24 Millionen ab, immerhin kann Folge 3 bessere 0,28 Millionen Zuschauer gewinnen. Die vernichtenden Marktanteile zeigen 1,9, 1,6 und erneut 1,9 Prozent an.Es überrascht demnach nicht, dass auch die Zielgruppen-Leistungen ein Griff ins Klo sind. 0,09, 0,08 und 0,06 Millionen Umworbene zeichnen einen so gar nicht festliches Bild. Die Marktanteile von 3,0, 2,6 und 2,0 Prozent tun schlichtweg weh. Hier schaffte es die RTL-Premiere zu Beginn des Monats immerhin auf noch bis zu 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige.