«Tagesschau», «Tatort» und «Biathlon»: Das Erste dominiert den Sonntag

Quotennews

Der letzte Sonntag vor dem Weihnachtsfest lief in weiten Teilen erwartbar gut ab - zumindest für das Erste.

So kann man beim Ersten zweifelsfrei ohne Sorgen in Richtung Weihnachten blicken - der gestrige Sonntag zeigt zu verschiedenen Uhrzeiten die Dominanz des öffentlich-rechtlichen Senders. Am frühen Nachmittag sollten es die beiden-Highlights aus Frankreich sein, die das Erste erstmals auf die TV-Spitze katapultierten. Der «15 km Massenstart» der Männer sichert sich bereits 3,79 Millionen Zuschauer, der «12,5 km Massenstart» der Frauen erhöhte um 14:40 Uhr auf 4,41 Millionen Zuschauer. Es ergaben sich so Marktanteile von 30,1 und 29,4 Prozent.Gleichzeitig konnten 0,62 und 0,64 Millionen jüngere Zuschauer definiert werden, womit 25,0 und 20,0 Prozent am Markt möglich war. Jede genannte Reichweite stellte zu dem Zeitpunkt gestern neue Rekorde auf. Diese Bestwerte sollten bis zum Abend unberührt bleiben, die Primetime steigerte das Interesse im Gesamten schlussendlich auf 6,78 Millionen Zuschauer für den. Ab 20:15 Uhr waren damit 24,6 Prozent am Gesamtmarkt möglich, bei den Jüngeren ergaben sich mit 0,92 Millionen 16,0 Prozent.Dennoch geht der Streifen von Stefan Brunner, Lorenz Langenegger (Buch) und Michael Schaerer (Regie) nicht als Tagessieger vom Platz. Tatsächlich schlägt sich die blaue Eins gewissermaßen selbst, dieum 20 Uhr holt sich in beiden Zuschauer-Kategorien noch bessere Zahlen. Insgesamt verfolgen die News 6,84 Millionen Zuschauer und damit überzeugende 26,8 Prozent des Marktes. Bei den 14- bis 49-Jährigen kommen 1,16 Millionen auf 23,4 Prozent. Aus dem privaten Bereich kann hier lediglich die ProSieben-Primetime mitmithalten. 0,79 Millionen werberelevante Zuschauer sorgen für gute 14,3 Prozent.