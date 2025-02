Blockbuster-Battle

Action satt, verspricht dieses Battle am Dreikönigstag. «Man of Steel» muss «The Purge» überstehen. Und «Der Medicus» wirft seinen Hut ebenfalls in den Ring.

(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Der junge Clark Kent wächst bei Adoptiveltern auf, nachdem sein Vater Jor-El ihn von ihrem untergehenden Heimatplaneten Krypton gerettet und auf die Erde gebracht hat. Um nicht aufzufallen, hält Clark seine übermenschlichen Kräfte geheim - nur seine Eltern wissen Bescheid. Doch dann greift der brutale General Zod die Erde an. Jetzt kann Superman sich nicht mehr verstecken. Die Zukunft der Welt liegt in seinen Händen! Zum Kinostart schrieb Quotenmeter in seiner Kino-Kritik: „Die diversen Schnitzer in «Man of Steel» sowie seine duale Natur hindern diesen Neustart der Superman-Filmreihe sicherlich daran, ein moderner Klassiker wie «The Dark Knight» oder ein Popcorn-Publikumsliebling der Größenordnung von «Marvel's The Avengers» zu werden. Dennoch eröffnet Zack Snyders Bombastfilm dem geneigten Zuschauer eine ungewöhnliche, wundersam stimmige Mischung aus Spektakel und Superhelden-Sinnsuche, aus Christopher Nolans realistischer Superhelden-Dramatik und überwältigendem Thrillride.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ARD alpha, 20:15 Uhr)England, im frühen elften Jahrhundert: Der junge Halbwaise Rob Cole muss hilflos mit ansehen, wie seine Mutter an einer unheilbaren Krankheit stirbt. Das Erlebnis prägt ihn nachhaltig. Rob schließt sich einem fahrenden Bader an, der ihn in das medizinische Halbwissen des europäischen Mittelalters einweiht. Da der Wanderheiler allmählich sein Augenlicht verliert, übernimmt sein Lehrling bald die Behandlungen. Von einem jüdischen Medicus, der dem fast Erblindeten durch einen kunstvollen Eingriff das Augenlicht wiedergibt, erfährt Rob, dass es über sein bescheidenes Wissen hinaus im Morgenland eine sehr viel weiter entwickelte Heilkunst geben soll. Er macht sich auf den Weg in die persische Stadt Isfahan, wo der sagenumwobene Ibn Sina Medizin lehrt. Dank seiner Fähigkeiten avanciert Rob bald zum Meisterschüler des Universalgelehrten. Doch dadurch begibt er sich in große Gefahr.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7(Warner TV Film, 20:15 Uhr)Einmal im Jahr findet in den USA die sogenannte "Purge"-Nacht statt, in der jedes Verbrechen legal ist und Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser zwölf Stunden lang nicht für Notrufe erreichbar sind. Der Film folgt einer Familie, die versucht, sich während dieser chaotischen Nacht in ihrem Zuhause zu schützen. Doch als unerwartete Ereignisse ihre Sicherheit bedrohen, geraten sie in einen Überlebenskampf und müssen sich entscheiden, wie weit sie gehen, um zu überleben. Quotenmeter bezeichnete «The Purge» als „spannenden Thriller mit Horroranleihen, in teilweise herausragenden Bildern und umgeben von einer Atmosphäre, die zwar schwer in Gang kommt, in ihren Hochphasen den Puls jedoch ordentlich in die Höhe treibt und in ihrer Konsequenz schockiert.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 6