Matthias Lier: Prinz ist meine rechte Hand, und boxt mich raus

Interview

Im neuen «Tatort» verkörpert Lier die Figur von Piet Sievert. Im Quotenmeter-Interview spricht er unter anderem über seine Figur, die eine moralisch verwerfliche Person verkörpert.

Ich habe Piet sofort wahrgenommen, als einen Menschen, der viel auf den Deckel bekommen hat, sich nach oben arbeiten musste, und jetzt, wo er es geschafft hat, auch von den Früchten des Paradieses kosten will. Er hat sich mit dem Callcenter sein eigenes kleines Reich, ein Paralleluniversum, geschaffen, in dem seine Regeln gelten.Mich hat gereizt, wie dieser Sievert sich immer wieder nach oben kämpft, sich immer irgendwie im Recht fühlt, oder er es sich so hinbiegt, wie es für ihn passt, und zwar weil er es kann. Dabei hat er ein Selbstverständnis und eine Lockerheit entwickelt, dass sich einem die Haare zu Berge stellen, wenn man von „außen“ auf ihn schaut. Bei dem Blick nach „innen“ - da war ich sehr neugierig. Und klar kenne ich das aus meinem Leben aus ostdeutschem Elternhaus, mich nach oben zu arbeiten, über eine sehr lange Strecke, sich was aufzubauen. Dabei ertappe ich mich, wie ich denke: „sei großzügig“, der Mensch ist von dir abhängig. Das ist ein Gefühl, dass ich Sievert mitgegeben habe, nur auf eine etwas andere Art und Weise.Ich habe erstmal recherchiert, was für ein hartes Business so ein Callcenter ist, wer sowas macht, usw. Dann war mir schonmal klar, wie die Hierarchie und der Ton da ist. Und dann kam recht schnell für mich die Einsamkeit der Figur als Motor heraus. D.h. dass es moralisch verwerflich ist, was die Figur tut, war mir erstmal gar nicht wichtig, weil die Figur ja in einem tollen Buch stattfindet, in dem das Thema Machtmissbrauch ja von allen Seiten beleuchtet wird. Daher hatte ich da keine innere Zensur und habe mich da hineinbegeben und rumexperimentiert. Ich habe die Vergewaltigung vollkommen ausgeblendet, und als wir die dann gedreht haben, war das für mich selbst wie ein Schreckmoment, nur hatte die Figur kein Rückfahrticket.Ich fand spannend, auszuprobieren, wie er den beiden jetzt noch versucht zu verkaufen, dass er ein Samariter ist, obwohl in ihm der Kessel gekocht hat. Das hatte was Absurdes, das mag ich bei solchen Figuren immer.Prinz ist meine rechte Hand, und boxt mich raus. Das ist wie eine Symbiose: Sievert hat mal wieder über die Stränge geschlagen, Prinz hat was zu tun, das ermutigt Sievert, das nächste Mal ein bisschen weiter zu gehen usw. Der aktuelle Case allerdings gerät etwas aus den Fugen, was für uns beide verhängnisvoll wird.Es gibt einen starken Moment, ab dem sich Sievert plötzlich auf der anderen Seite der Gewalt wiederfindet: auf der des Ausgelieferten. Plötzlich ist er das Opfer, plötzlich hat er Angst um sein Leben. Ob er daraus lernt zeigt der «Tatort».Ich mag es, mich mit den guten Seiten, eines „Bösen“ zu beschäftigen und mit den bösen Seiten eines „Guten“. Das hilft mir, in die Gedankenwelt einzutauchen, und der unterbewusste Selbstbetrug war für mich eine Art gute, unschuldige Seite von Sievert, das konnte ich dann nachvollziehen. Die größte Herausforderung für mich war dann die Szene, als es ernsthaft zur Sache geht. Da funktionierte der Selbstbetrug nicht mehr, da kommt die schwarze Seite komplett hoch. Diese Gefühle sind mir sehr unangenehm. Das ging mir schon beim „Kindermörder Bartsch“ so, den ich am Resi gespielt habe. Da brauchte ich dann nach jeder Vorstellung erstmal eine Art emotionale Dusche.Ich denke, Moral spielt in Sieverts Leben nur begrenzt eine Rolle und damit verkörpert er im Film den Gestus Mann, der sich schamlos über den Kleber unserer Gesellschaft hinwegsetzt, „weil er es kann“. Doch wenn dieser Mann plötzlich auf die Gunst anderer angewiesen ist, wird er so klein und jämmerlich, das hat mir richtig Spaß gemacht, da reinzugehen, weil es irgendwie wieder so absurd ist.Eine Figur, die so viel durchmacht, und dann am Ende doch genau wieder da endet, wo sie am Anfang stand, das hatte ich bisher noch nicht, das hat einen großen Reiz für mich ausgemacht, das zu erforschen.Stolz. Oh, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht der Moment, als er sich „in die Hose“ macht?Der «Tatort» ist am Sonntag, den 27. Oktober 2024, um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.