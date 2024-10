Cornelius Obonya: Es gibt keine Kollektivschuld'

Interview

In dem neuen «Tatort» „Murot und das 1000-jährige Reich“ verkörpert Obonya den Juristen Bernhard Tabler. Er könne sich eine Fortsetzung der Rolle vorstellen.

Ich spiele einen Juristen, einen Antisemiten; einer der vielen, die damals versucht haben im NS-Staat Karriere zu machen. Aber das hat eben nicht so richtig geklappt.Ich habe versucht Vieles zu lesen, erneut zu lesen, was über die Justiz in der Nazi-Zeit existiert. In jedem Falle war das, dank immer besserer Aufarbeitung, genug. Aber es war nochmal etwas Anderes, sich mit der Hannah Arent´schen Banalität des Bösen auseinander zu setzen. Meine Rolle ist hier der Spiegel.Eigentlich so, wie auf alle anderen düsteren Themen auch - Mord bleibt Mord. Aber dennoch. Es ist nochmal etwas anderes. Ton und Sprache sind nicht heutig, sondern sollten getroffen werden.Das Spiel mit einem Auge. Mein anderes Auge war "blind". Das habe ich so noch nie erlebt - man verliert die Tiefenschärfe. Türstöcke und Treppen werden plötzlich eine Herausforderung.Das war schon beim Lesen des Buches sehr spannend für mich. Die Umsetzung nun gefällt mir sehr gut.Ich finde das gut und richtig. Es kann niemals genug auf all dieses hingewiesen werden. Und wenn wir Kunstschaffende über unseren Beruf etwas dazu beitragen können, dann immer gerne.Ulrich und ich kannten einander schon vom Kinofilm «Adults in the Room» von Costa-Gavras, den wir in Athen gedreht hatten. Die erneute Begegnung war ein ebensolches Vergnügen. Wir harmonieren sehr gut miteinander. Und alle Kolleginnen und Kollegen sind bei diesem Tatort eine wahre Freude.Es gibt keine Kollektivschuld. Jeder ist für seine Taten selbst verantwortlich. So simpel ist es.Es ist nicht mein erster «Tatort» und hoffentlich nicht der letzte. Man kann diese Institution nicht hoch genug schätzen. Wo gibt es das sonst? Erhalten wir sie und gehen vielleicht noch andere Wege in anderen Formaten...Im Grunde die Tatsache, dass hier ein historisches Moment beleuchtet wird. Man könnte das meiner Meinung nach auch als eine Art "Teil-Serie" weiter machen, als Reihe durch die Geschichte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Anhand eines Kriminalfalles Geschichte erzählen. Was für ein Feld!