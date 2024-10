Boxkampf in Berlin

Soap-Check

Zum wiederholten Male kommt Sascha in den Club und bittet auf eine neue Chance. Joe fordert ihn deshalb zu einem Kampf auf.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Jorik realisiert, dass er Amelie in den Rücken gefallen ist – er hätte Julius nichts vom Verkauf des Askanier-Parks erzählen dürfen. Er bittet Julius darum, die Info für sich zu behalten. Doch als Julius gezwungen ist, eine wichtige wirtschaftliche Entscheidung für die "Drei Könige" zu treffen, vertraut er Gunter sein Wissen an.Philipp lässt sich nicht auf das Angebot seines Vaters ein, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Als er Ana warnen will, kommt Roland ihm zuvor und schlägt Philipp bewusstlos. Er drängt Ana zur Unterzeichnung des Vertrags für die Zuchtstuten. Doch Ana hat ein merkwürdiges Gefühl nach dem rätselhaften Anruf von Philipp. Auf ihre Bitte hin macht sich Vincent auf die Suche nach Philipp. Können Philipp und Vincent den Betrug rechtzeitig auffliegen lassen?Julian bietet an, Severin bei seinem Notartermin zu unterstützen. Ist nun alles geklärt für die neue Zukunft auf dem Biohof mit Katharina und den beiden Kindern? Vera und Naveen verbünden sich, um Lien und Till einen kleinen Stupser für ihrer Freundschaft zu geben. Wird ihr Plan aufgehen? Katharina und Severin verabschieden sich wehmütig von ihren Freunden und der Familie in Lansing. Wird Monika mit dem Trennungsschmerz fertig?Ute und Benedikt stellen besorgt fest, dass Patrizia nicht auffindbar ist. Bei der Suche wird Ute klar, dass Benedikts Herz nicht mehr ihr allein gehört... Cecilia wird das Gefühl nicht los, dass die geplante Bestattung nicht in Margots Sinne ist. Sie will dem Geheimnis des mysteriösen Tuches auf den Grund gehen... Nadine freut sich über die Versöhnung mit Ronja. Doch Gunnar schafft es, sie zu übertrumpfen...Ben nutzt die Zeit mit seiner Familie und lässt sich bei einem Cocktail-Event aushelfen. Doch die Vorbereitungen enden im Fiasko... Valea ärgert es, dass die Presse weiterhin kein Interesse an ihr zeigt. Doch offenbar steckt das ungeklärte Schicksal ihrer Mutter dahinter. Leyla und Hanna wollen Henning unter die Arme greifen, als dessen Tutorial-Kanal das Aus droht. Doch die zündende Idee kommt von jemand anderem.Alicias Überraschung wird durch Pauls Knock-out hart ausgebremst. Wird ihr Angebeteter Alicia noch eine Chance geben? Flo organisiert sich mehr Arbeit im Mauerwerk. Währenddessen tut sich für Jonas eine neue große Karriere-Chance auf.Nico macht der Liebeskummer wegen Johnny zu schaffen. Sie beschließt, die Sache mit ihm zu klären, und will ihn zur Rede stellen. Da die Presse wegen des Medikamentendiebstahls auf die Klinik aufmerksam geworden ist, versucht Dr. Berg, die Lage in den Griff zu bekommen. Vivian wird von einem ungewöhnlichen Patienten auf Trab gehalten: Frank Baumann hält sie für seine Freundin - und macht ihr einen Heiratsantrag.Joe hofft immer noch, dass Saschas Auftauchen im Box-Club eine einmalige Angelegenheit war und verschweigt es Peggy. Er will sie nicht unnötig aufregen, doch dann steht Sascha wieder reuevoll auf der Matte und bittet Joe erneut um Hilfe. Joe fordert ihn zu einem Boxkampf auf, hoffend das Sascha klein beigibt, das wäre für Joe der Beweis, dass Sascha lügt. Doch Sascha stellt sich dem Kampf und beteuert weiterhin, dass er es ernst meint. Joe ist im Zwiespalt: Wenn Sascha ehrlich ist, dann muss er ihm eine Chance geben. Schließlich ringt Joe sich dazu durch…