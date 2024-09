Amazon startet «Evolution of the Black Quarterback»

US-Fernsehen

Die Doku-Reihe hat Ende September bei Amazon Premiere.

Prime Video hat den 24. September als Premiere-Datum bekannt gegeben und den offiziellen Trailer fürveröffentlicht. Das Format von SMAC Productions ist eine dreiteilige Doku-Serie, die den ehemaligen NFL-Pro-Bowl-Quarterback Michael Vick auf seiner Reise durch Amerika begleitet, um die Geschichte und den Einfluss schwarzer Quarterbacks auf und neben dem Spielfeld zu erkunden.Die Serie ist eine Hommage an die reiche Geschichte, feiert den Fortschritt und wirft einen Blick auf die Zukunft der QB-Position. Die Höhepunkte sind unglaublich und die Geschichte der Spieler, die für ihr Recht kämpften, auf dem Feld zu stehen, ist inspirierend. Sie enthält Interviews mit einigen der einflussreichsten schwarzen Quarterbacks – aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft –, die jemals in diesem Spiel gespielt haben, darunter Patrick Mahomes, Jalen Hurts , Cam Newton, Dak Prescott, Russell Wilson, Donovan McNabb, James „Shack“ Harris, Warren Moon und Doug Williams sowie Kommentare von Prominenten und anderen Football-Stars wie Common, Deion Sanders, Larry Wilmore, Steve Young, Josh Allen und Jamie Foxx.«Evolution of the Black Quarterback» wird von FredAnthony Smith von SMAC geleitet und von SMAC Productions in Zusammenarbeit mit NFL Films und Fubo Studios produziert. Die ausführende Produktion von ‚Evolution of the Black Quarterback‘ übernehmen Michael Strahan, Constance Schwartz-Morini und FredAnthony Smith von SMAC Entertainment.