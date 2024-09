Streamingdienst Nebula erhöht die Preise

US-Fernsehen

Ab 1. September müssen sechs US-Dollar pro Monat bezahlt werden.

Der unabhängige Streamingdienst Nebula hat kurzfristig eine Preiserhöhung angekündigt. Zum Start der elften Staffel der Reality-Showmüssen Kunden künftig sechs Dollar pro Monat mehr bezahlen, ein Plus von einem Dollar. Die Jahresgebühr steigt von 50 auf 60 Dollar. Nebula gehört zu den günstigsten Anbietern in Nordamerika.Nebula bietet auch ein besonderes Angebot, das die viel größeren Streamer nicht haben: spezielle Codes, die von den Nebula-Machern in ihren Inhalten beworben werden und einen Rabatt von 40 Prozent auf den neuen Jahresbeitrag von nur 36 Dollar gewähren.Nebula ist ein Anbieter von Video-on-Demand-Streamingdiensten. Die Plattform wurde 2019 von der Content-Management-Agentur Standard Broadcast ins Leben gerufen, um die anderen Vertriebskanäle der Autoren (insbesondere YouTube) zu ergänzen. Inzwischen hat die Plattform mehr als 650.000 Abonnenten und ist damit die größte von Urhebern betriebene Streaming-Plattform im Internet.