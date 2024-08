Blockbuster-Battle

In dieser Woche treten «The Accountant», «Saving Mr. Banks» und «The Secret» zum Battle an. Wer schnappt sich den Sieg?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Christian Wolff nutzt sein kleines Steuerberatungsbüro als Tarnung, um für Organisationen, die Dreck am Stecken haben, die Bücher zu frisieren - bis ihm der findige Steuerfahnder Ray King auf die Schliche kommt. Daraufhin nimmt Chris einen legalen Auftrag an und stößt auf eine Verschwörung von ungeahnten Ausmaßen. Quotenmeter fand in der Kino-Kritik sowohl lobende als auch kritische Worte: „Stimmige Thrilleraction und schön-spröder Humor, aber gelegentlich macht sich Sand im Getriebe bemerkbar.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)«Saving Mr. Banks» folgt Walt Disneys Versuch, die Rechte an "Mary Poppins" zu erwerben, während er mit der widerstrebenden Autorin P. L. Travers ringt. Travers' persönliche Geschichte und ihre Beziehung zu ihrem eigenen Werk werden während der Verhandlungen enthüllt. Der Film zeigt die emotionalen Höhen und Tiefen, die bei der Entstehung eines der beliebtesten Disney-Filme aller Zeiten auftraten. Quotenmeter titelte vor zehn Jahren: „Im ebenso berührenden wie gewitzten Drama «Saving Mr. Banks» begeistern Emma Thompson und Tom Hanks als Kinderbuchautorin P. L. Travers und Filmproduzent Walt Disney.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Wenn die Kraft des positiven Denkens zwei Menschen zueinander führt - mit Katie Holmes und Josh Lucas in den Hauptrollen: Mirandas Leben läuft alles andere als rund. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich alleine um die drei Kinder und muss sich täglich mit einem riesigen Schuldenberg herumschlagen. Doch dann tritt der hilfsbereite Bray in ihr Leben, der sie durch seine Andersartigkeit fasziniert. Was sie nicht ahnt: Der Fremde hütet ein Geheimnis. Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik dieses Fazit: „Man muss «The Secret» zugute halten, dass er ja bereits auf einer fragwürdigen Vorlage basiert, aus der eine annähernd aufrichtige Geschichte über Liebe und Schicksal kaum herauszuholen war. Letztlich ändert das aber nichts daran, dass die schwierige Message des Films die im Kern süße Liebesgeschichte so extrem überlagert, dass es schwierig ist, bis zum Ende dran zu bleiben, ohne sich permanent die Hand vors Gesicht zu schlagen.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 3IMDb User Rating: 7