Vier «Simpsons»-Folgen exklusiv für Disney+ angekündigt

TV-News

Anfang Oktober erscheint die 35. Staffel der gelben Familie auf dem Streamingdienst, der kurz vor Weihnachten unter anderem einen Zweiteiler exklusiv veröffentlicht.

Vor dem Start der 36. Staffel der gefeierten Animationsseriebeim US-Sender FOX haben die Produzenten auf der D23-Veranstaltung in Anaheim bekannt gegeben, dass auf dem Streamingdienst Disney+ im Laufe des Jahres vier exklusive Folgen von Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie und Co. erscheinen werden. Zu den neuen Folgen gehört ein neuer weihnachtlicher Zweiteiler, „O Come All Ye Faithful“, der am 17. Dezember Premiere feiert.Jener Tag ist der 35. Jahrestag der allerersten «Simpsons»-Folge, die 1989 den Titel „Simpsons Roasting Over An Open Fire“ (Deutscher Titel: „Es weihnachtet schwer“) trug. Die anderen beiden Folgen mit den Titeln „The Past and the Furious“ und „Yellow Planet“ werden laut Disney+ ebenfalls in den „kommenden Monaten“ ausgestrahlt. Nach mehreren Kurzfilmen, die exklusiv bei Disney+ erschienen waren, ist es das erste Mal, dass Disney+ exklusive Episoden der gelben Familie aus Springfield veröffentlicht.Ob dies möglicherweise ein Indiz für die Zukunft der Serie beim US-Sender FOX ist, lässt sich nur schwer beurteilen. Die 36. Staffel startet jedenfalls Ende September im linearen Fernsehen. Die 35. Season hat derweil ebenfalls einen Starttermin bei Disney+ erhalten. Die 18 neuesten Episoden sind ab dem 2. Oktober auf der Plattform verfügbar.