«Love Sucks»: ZDF setzt auf Mediathek-Verwertung

20 Tage vor der Ausstrahlung bei ZDFneo sind die Folgen der Vampir-Lovestory bereits in der ZDFmediathek abrufbar.

Passend zu Halloween wird ZDFneo die Vampir-Serie, die auf dem Filmfest München Premiere feierte und mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, ab Donnerstag, den 31. Oktober, ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Deutlich vorab erscheinen die acht Folgen bereits in der ZDFmediathek, dort ist die Produktion von Studio Zentral, die mit U5 Filmproduktion koproduziert wurde, ab Freitag, 11. Oktober verfügbar.Die Serie handelt von Ben (Damian Hardung), der den Abend lieber im Kunstmuseum mit Elisabeth (Eveline Hall) verbringen wollte. Er lässt sich aber von seinem Bruder Theo (Rick Okon) mit auf den Rummel schleppen und zum Preisboxen überreden. Dort schickt Zelda (Havana Joy) Ben mit nur einem Haken auf die Bretter. Ein magischer Moment, und beiden ist sofort klar: Das ist Liebe auf den ersten Blick! Was die zwei zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Ben ist Vampir, und Zelda gehört einer Familie von Vampirjägern an – ein düsteres Geheimnis. Zeldas Vater (Stipe Erceg) und ihr Bruder Branko (Dennis Scheuermann) wollen die unsterblichen Blutsauger ausnahmslos vernichten. So stehen sich zwei dysfunktionale Familien feindlich gegenüber, zwischen deren unversöhnlichen Fronten Ben und Zelda alles versuchen, um einen Platz für ihre junge Liebe zu finden.Neben den genannten Darstellern standen im vergangenen Herbst auch Anne Ratte-Polle, Margarita Breitkreiz, Dana Herfurth, Lisa-Marie Koroll, Lotte Engels, Edita Malovcic, Paula Kroh, Charleen Weiss und Arne-Carlos Böttcher vor der Kamera. Neben Creator und Headautor Marc O. Seng zeichneten Julia Penner und Thorsten Wettcke für die Drehbücher verantwortlich. Regie führten Andreas Prochaska und Lea Becker. Als Produzenten fungierte Lasse Scharpen, Producer waren Hannes Höhn und Artemis Kobra.