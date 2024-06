Das Jüngste Quoten-Gericht: «Die Höhle der Löwen» im Abwärtsstrudel

Hintergrund

Montags blickt Quotenmeter auf aktuelle Quoten-Highlights und Marktanteil-Flops und ordnet diese ein. Diesmal spüren wir dem Quoten-Verfall des VOX-Formats nach.

Im vergangenen Herbst endete eine Ära: Judith Williams verließ die VOX-Sendung. Die Unternehmerin, die als Verkaufsmoderatorin bei QVC und HSE bekannt wurde, war die letzte Löwin, die seit Beginn des Formats in der Höhle Platz nahm und um die Start-up-Ideen der Kandidaten feilschte. Die 13. Staffel sollte ihre (vorerst) letzte sein, da Williams, wie sie damals ankündigte, ihre Zeit für ihre Familie nutzen wollte. Eine Rückkehr sei aber nicht ausgeschlossen. Die dienstältesten Investoren sind inzwischen Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel, die beide seit der dritten Staffel an Bord sind. Aktuell läuft die 15. Ausgabe.Wie so viele Formate im deutschen Fernsehen hat «Die Höhle der Löwen» einige Jahre auf dem Buckel. In diesem Herbst feiert die Gründershow ihren zehnten Geburtstag. Laut VOX-Senderchefin Kirsten Petersen werde man das Jubiläum ordentlich feiern. Ende April versprach sie, das Format aufzupolieren. VOX , das auf feste Sehgewohnheiten, etablierte Formate und wenig Experimente setzt, dürfte allerdings weniger die große Revolution ausrufen, sondern eher kleine Schritte gehen. Schließlich solle der Markenkern nicht verändert werden. Dabei wäre ein größerer Schritt durchaus sinnvoll. Der Verfall der Reichweiten und Marktanteile des Leuchtturm-Formats ist nicht von der Hand zu weisen – trotz des noch immer hohen Niveaus.In der kommenden Woche steht das Finale der 15. Staffel an, die sich derzeit in einem bemerkenswerten Abwärtsstrudel befindet. Der Staffelschnitt beläuft sich aktuell auf 9,9 Prozent, nachdem die bislang letzte Sendung nur auf 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Angesichts des Relegationsspiels zwischen Düsseldorf und Bochum war zu erwarten, dass die Einschaltquoten am vergangenen Montag nicht in schwindelerregende Höhen steigen würden, aber auch die Reichweiten sind weit von den früheren Tagen entfernt. Keine der sieben in diesem Frühjahr gezeigten Sendungen sicherte sich mehr als 1,50 Millionen Zuschauer. Im Herbst 2019 gehörten solche Zuschauerzahlen zur Tagesordnung – wohlgemerkt in der Zielgruppe. Damals verzeichnete «DHDL» im Schnitt noch 2,74 Millionen Zuschauer Woche für Woche, und 1,47 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren.Fortan wollte VOX aber mehr. 2020 ging erstmals auch eine Frühjahrsstaffel on air, pro Jahr sollten die Löwen nun zweimal investieren. Den Herbst-Ausgaben tat dies zunächst nicht weh. Im ersten Corona-Jahr sank der Marktanteil beim werberelevanten Publikum nur leicht von 17,1 (2019) auf 16,8 Prozent (2020). Ein Jahr später sorgten acht Folgen für durchschnittlich 16,7 Prozent. Die Reichweiten waren in dieser Zeit bereits rückläufig, was angesichts der allgemeinen Schwäche des linearen Fernsehens nicht großartig schlimm war. VOX konnte sich auf seine Löwen verlassen und fuhr noch immer regelmäßig mehr als zwei Millionen Zuschauer ein.2022 kippte allerdings die Stimmung. Die Frühjahrsstaffel musste sich erstmals mit weniger als zwei Millionen Zuschauern begnügen, im Herbst kamen die Episoden im Mittel nur noch auf 1,73 Millionen Fernsehzuschauer. Keine einzige Folge knackte die einstige Standard-Marke (vorläufig gewichtete Daten) – und sie sollte auch bis heute nicht mehr fallen. Derzeit liegt der Staffelschnitt bei 1,33 Millionen.Gravierend sind auch die Verluste beim werberelevanten Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Holte man vor zwei Jahren noch fast 900.000 Zuschauer hat sich die Reichweite in der Zielgruppe quasi halbiert. Nur eine Ausgabe markierte mehr als eine halbe Million junge Zuschauer, am vergangenen Montag standen nur 0,41 Millionen zu Buche. Mit 7,9 Prozent war «DHDL» allenfalls gehobener VOX-Durchschnitt. Das Staffelfinale dürfte diese Delle zwar ausgleichen können, aber auch Judith Williams‘ Abschiedsfolge konnte im vergangenen Jahr nicht überzeugen und musste sich mit 7,2 Prozent bei den Umworbenen begnügen. Damals trat man allerdings am Pfingstmontag gegen den «Tatort» an.Sicher: «Die Höhle der Löwen» ist für den Kölner Sender auch zum 10. Geburtstag ein schöner Erfolg, der Leuchtturm strahlt aber längst nicht mehr so hell. Eine große Feier inklusive Format-Überarbeitung kommt daher gerade recht, auch wenn sie möglicherweise ein bis zwei Jahre zu spät kommt.