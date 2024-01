Joyn-Format «Reality Backpackers» läuft im ProSieben-Nachprogramm

TV-News

Am 1. Februar sendet ProSieben über acht Stunden Reality-TV am Stück.

Am morgigen Freitag, 12. Januar, debütiert bei Joyn nach «Calvin am Goldstrand», «Good Luck Guys» und vielen weiteren Reality-Formaten die nächste Show dieses Genres:. Und wie bei den genannten Sendungen wurde auch der Neuankömmling „exklusiv“ für die Streamingplattform produziert. Bei der Joyn-Exklusivität wird es aber nicht bleiben, denn das Format landet ebenfalls im Free-TV bei ProSieben . Anders als «Forsthaus Rampensau Germany», das derzeit immer donnerstags um 20:15 Uhr gesendet wird, erhält «Reality Backpackers» aber alles andere als einen attraktiven Sendeplatz.ProSieben versteckt die Produktion von Cheerio Entertainment im Nachtprogramm und startet die Ausstrahlung in der Nacht von Donnerstag, 1. Februar, auf Freitag um 2:30 Uhr. Gesendet werden bis 3:45 Uhr zwei Folgen. Ob diese nächtliche Sendeplatz in Stein gemeißelt ist, steht allerdings noch nicht fest. Am selben Abend geht bei ProSieben «Good Luck Guys» zu Ende, sodass in den Wochen danach der Sendeplatz nach «Forsthaus Rampensau Germany» frei wäre. Auch «Calvin am Goldstrand» startete zunächst nach Mitternacht, rückte nach dem Ende von «The Voice Rap» aber sukzessive nach vorne. Dass «Reality Backpackers» allerdings erst um 2:35 Uhr seine Free-TV-Premiere feiern darf, liegt daran, dass nach dem «Good Luck Guys»-Finale zunächst die 20:15-Uhr-Ausgabe von «Forsthaus Rampensau Germany» wiederholt wird. Zwischen 20:15 Uhr und 4:25 Uhr sendet ProSieben ausschließlich Reality-TV, denn nach «Reality Backpackers» wiederholt man auch «Good Luck Guys».An «Reality Backpackers» nehmen Christina Dimitriou, Cosimo Citilio, Melody Haase, Cecilia Asoro, Tommy Pedroni, Luis Tinderking, Lena Schiwiora und Tara Tabitha teil. In Zweierteams werden sie von Jeeps aus ihrer Villa auf Ko Samui abgeholt und an verschiedenen Orten wie im Dschungel, an Stränden oder in den Kleinstädten der Insel ausgesetzt. Über verschlüsselte Botschaften erhalten sie täglich ihre Wegbeschreibungen bis zum Nachtlager mitten in der Wildnis. Dabei sollen sie vor allem auf Versuchungen wie einer Nacht im Hotel, mehr Geld für alkoholische Drinks oder einer kleinen Abkürzung mit dem Tuk-Tuk widerstehen. Joyn verspricht zudem ein Exit-Voting, bei die Teilnehmer nach Hause geschickt werden.