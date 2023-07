Nächste Sendeplatzwechsel: Sat.1 schiebt «Zurück in die Schule» auf Freitag

TV-News

Ab Ende August präsentiert Jörg Pilawa vier neue Folgen, in denen Stars wie Meret Becker, Katrin Müller-Hohenstein und Jörg Wontorra die Grundschulbank drücken müssen.

Stets bis mindestens 23:00 Uhr mussten die Zuschauer im vergangenen Spätsommer wach bleiben, um das Ende der Familien-Quiz-Showzu erleben. Die Sendung von Jörg Pilawa ging damals immer mittwochs über den Sender und erzielte teils sehr gute Zielgruppenmarktanteile von bis zu 9,6 Prozent. Im Schnitt waren 7,5 Prozent drin. Nun kommt es mit der zweiten Staffel zu einem Sendeplatz-Wechsel, der vor allem den jüngeren Zuschauern entgegenkommen dürfte, denn ab dem 25. August läuft «Zurück in die Schule» immer freitags ab 20:15 Uhr.Insgesamt werden 16 Prominente die Schulbank drücken und in Grundschulfächern geprüft. Mit dabei sind unter anderem Laura Karasek, Katrin Müller-Hohenstein, Ross Antony, Smudo und Jörg Wontorra, die vor einem strengen Kollegium, bestehend aus vier Grundschullehrern, ihr aus der Grundschulzeit hängengebliebenes Wissen sowohl mündlich als auch schriftlich unter Beweis stellen müssen. Je besser ihre Noten, desto mehr Geld gibt es für die Schulkasse der jeweiligen Gastgeber-Grundschule.In der ersten von vier von Cheerio Entertainment produzieren Folge werden Schauspielerin Meret Becker, die beiden Comedians Mirja Boes und Bastian Bielendorfer sowie Fernsehkoch Nelson Müller von der Don-Bosco-Montessori-Schule aus Düsseldorf auf ihre Abfrage vorbereitet. Auf dem Lehrplan stehen Deutsch, Mathematik, Religionen, Englisch, Sachkunde, Kunst, Sport und Musik. In der Show muss jeder der Stars zwei mündliche und eine schriftliche Prüfung bestehen.