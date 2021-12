«Kevin  Allein zu Haus» wird zum Sieger am Weihnachtsabend

Quotennews

Ohne Schwierigkeiten zog der Weihnachtsklassiker an jeglicher Konkurrenz vorbei, egal ob auf den öffentlich-rechtlichen oder privaten Sendern.



Am Heiligabend hatte Sat.1 zur Primetime das Sagen. Selten kommt es vor, dass ein privater Sender ab 20.15 Uhr sowohl am Ersten als auch am ZDF vorbeizog. Dochsetzte sich an die Spitze der Tagesrangliste in der Zielgruppe und auf Platz zwei hinter der «Tagesschau» auf dem Gesamtmarkt. Mit 2,42 Millionen Zuschauern sicherte sich die Komödie herausragende 12,9 Prozent Marktanteil. Die 1,04 Millionen Umworbenen landeten bei einer ausgezeichneten Quote von 23,6 Prozent. Auch das Weihnachtsmärchenwar im Anschluss gefragt und holte mit 1,45 Millionen Fernsehnenden starke 9,2 Prozent. Auch bei den 0,52 Millionen Jüngeren stand ein überzeugender Marktanteil von 12,9 Prozent auf dem Papier.RTL bewegte zur Primetime mit dem Fantasyfilm1,10 Millionen Filmfans zum Einschalten, was einer mäßigen Quote von 5,8 Prozent entsprach. Bei den 0,35 Millionen Jüngeren wurden maue 7,9 Prozent eingefahren. Der Abenteuerfilmsank bei einem Publikum von 0,67 Millionen Menschen auf schwache 4,5 Prozent ab. Die 0,22 Millionen Werberelevanten verbuchten niedrige 5,8 Prozent Marktanteil.ProSieben startete bereits ab 16.40 Uhr mit der Fantasysaga. 0,71 Millionen Interessierte fanden sich auf dem Sender ein und sorgten für eine hohe Sehbeteiligung von 5,3 Prozent. Die 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen mit 9,3 Prozent genau im Senderschnitt. Zur Primetime folgte schließlich, wofür sich die Reichweite auf 0,87 Millionen Menschen erhöhte. Die 0,42 Millionen Umworbenen steigerten sich auf gute 9,6 Prozent.