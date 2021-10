Kerkeling meldet Ende November bei VOX immer sonntags zurück

TV-News

Der Entertainer begibt sich in der Reise-Doku «Hape und die 7 Zwergstaaten» auf Entdeckungstour durch die kleinsten Länder Europas. Ausgestrahlt wir das Format am Sonntagvorabend.

Seit rund zwei Monaten steht fest, welche Formate Hape Kerkeling für VOX produziert. Die Formate sind mittlerweile im Kasten. Der Leseabend, der Ende September stattfand, wobei er aus seinem Buch „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“ vorlas, Fragen von Moderatorin Dunja Hayali beantwortete und zwei Songs aus seinem neuen Album zum Besten gab, hat er Kerkeling auch die Reise-Dokuproduziert. Darin wird das Multitalent zum Reiseführer und bereist die sieben Zwergstaaten Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan, um vor Ort unter anderem herauszufinden, wie diese Staaten entstanden sind, und wie Land und Leute ticken.Nun hat VOX einen Sendetermin bekannt gegeben. Die Auftaktfolge, in der Kerkeling nach Malta reist und dort auf den Opernsänger Joseph Calleja trifft, wird am 21. November um 19:10 Uhr gesendet. Die weiteren sechs Folgen werden immer sonntags ausgestrahlt. Produziert wird die siebenteilige Reisedokumentation von der i&u TV Produktion. Außerdem begleitet das im Verlag Gruner+Jahr erscheinende Reise-Magazin „GEO Saison“ die VOX-Sendung in zwei seiner Ausgaben: 12/2021 und 1/2022, die am 17. November und 15. Dezember erscheinen.„In der Pandemie ist mein Hunger auf die Bühne und das Fernsehen auf einmal doch wieder größer geworden. Und nach sieben Jahren TV-Pause hatte ich die ein oder andere Idee im Kopf, die ich gerne realisieren wollte", erklärt Hape Kerkeling. „Ich habe mir überlegt, was würde ich eigentlich gerne nochmal im Fernsehen machen. Und dazu gehört die Idee zur VOX-Sendung «Hape und die 7 Zwergstaaten». Ich wollte immer schon mal die sieben Zwergstaaten bereisen und wissen, wie diese skurrilen Gebilde es geschafft haben, die Zeiten zu überdauern und heute immer noch zu bestehen. Und das beleuchten wir in der Sendung – historisch, satirisch, informativ und touristisch“, so Kerkeling über das Konzept der Sendung.Der Leseabendsoll im Übrigen ebenfalls noch in diesem Jahr an den Start gehen. VOX wolle die Sendung im Dezember zeigen, ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.