Lionsgate möchte nach Südostasien expandieren

Der eigenständige Streamingdienst Lionsgate Play soll demnächst im asiatischen Raum ausgerollt werden.

Lionsgate hat ehrgeizige Expansionspläne in Südostasien verkündet. Unter anderem sollen in Indien zahlreiche neue Produktionen entstehen, derzeit ist Lionsgate Play in Indien, Indonesien, Sri Lanka und Bangladesch verfügbar. Der Streamingdienst soll noch in weitere Länder expandieren. Die Zahl der indischen Produktionen soll künftig auf zehn bis zwölf Stück pro Jahr ausgebaut werden."Wir wollen auf jeden Fall in alle südasiatischen Gebiete gehen, d.h. Nepal, Bhutan, Malediven: das sind einige der Gebiete, die wir sofort angehen werden", sagte Amit Dhanuka, Executive VP bei Lionsgate India, gegenüber ‚Variety‘. "Und innerhalb des südostasiatischen Marktes wären die Bewertungskriterien für uns hauptsächlich eine Reihe von Ländern, nämlich Vietnam, Thailand, Kambodscha, die Philippinen, Malaysia und Singapur – das wären die Gebiete, die wir zunächst ansteuern würden.""Wenn wir in einem Land starten, braucht es Zeit, um eine Reihe von Originalen aufzubauen", sagt Dhanuka. "Können wir einen einmaligen Originalfilm machen? Ja, das können wir. Aber schafft das wirklich überzeugende Inhalte und einen Mehrwert für die Kunden? Nein, das tut es nicht. Es würde 24 bis 36 Monate dauern, bis wir in der Lage sind, eine Serie zu bewerten, aufzunehmen und dann herauszufinden, was das für uns auf dem Markt wirklich bedeutet. Und genau da steht Indonesien oder jeder andere Markt in Südostasien, in dem wir starten werden.“