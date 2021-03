Die Highlights bei FOX im Mai

TV-News

Sender FOX hält für die Zuschauer im Mai ganze drei TV-Premieren bereit. Los geht es schon am 7. Mai.

Die erste TV-Premiere im Mai bei FOX feiert die vierte Staffelam Freitag, dem 7. Mai, um 21:00 Uhr. Inhaltlich geht es um den Vizepolzeidirektor Rocco Schiavone, gespielt von Marco Giallini, welcher zweifelsohne als ungewöhnlicher Typ bezeichnet werden kann. Da seine Art bei den Vorgesetzten alles andere als gut ankam, wurde er an die Grenzen der italienischen Zivilisation ins Aostatal versetzt. Doch auch hier lässt er sich nicht von der Arbeit auf seine Weise abschrecken und stürzt sich auch in Staffel vier Hals über Kopf in Ermittlungen. Zu Beginn drehen sich die Ermittlungen um einen ermordeten Croupier, wobei Schiavone erst einmal lebensnotwendig operiert werden muss und so eine Zwangspause einlegt. Doch auch im Krankenhaus wartet direkt ein Mordfall auf den Ermittler.Noch bevor es überhaupt Mai ist, kündigte der Sender das nächste Highlight an. Die elfte Staffelstartet bei FOX am Montag, dem 12. April um 21:00 Uhr. Mit derber Komik rund um den «Shameless»-Clan geht es in der elften Staffel um, wie sollte es auch anders ein, die Corona-Pandemie. Diese hat nämlich auch vor Southside Chigaco in der Serie nicht halt gemacht und beschäftigt Frank und Co. zusehends. Arbeitslosigkeit, Gentrifizierung und die einsetzenden Folgen des Älterwerdens nach jahrelangem Drogenkonsum sorgen dafür, dass es so langsam eine neue Führung in der Familie braucht. Dazu kommen noch neue Nachbarn, welche die gesamte Situation im Viertel nicht leichter werden lassen.Den Abschluss der Mai-Highlights feiert die Seriemit dem Start der dritten Staffel am Freitag, dem 21. Mai, um 21:00 Uhr. Hinführend zu der Show lernt der Zuschauer den fest im Leben stehenden Bauunternehmer John Nolan, gespielt von Nathan Fillion, kennen. Obwohl sein Leben kaum Wünsche offen lassen dürfte, sehnt sich Nolan nach einer Veränderung und möchte seinem Kindheitstraum nachgehen, er möchte eine Ausbildung bei der Polizei in Los Angeles machen. In Staffel drei angekommen ist John noch immer der jüngste Rekrut der Polizei von L.A., steht jedoch bereits kurz vor dem Ende seiner Ausbildung. Die Freude darüber, bald offiziell auf Streife gehen zu dürfen, wird begleitet von der Angst in hektischen Situationen eine falsche Entscheidung zu treffen. Tatsächlichen Geschehnissen nachempfunden beschäftigt das Thema Rassismus und Black Lives Matter das Polizeirevier Mid-Wilshire stark. Schnell wird klar, dass es mehr als eine Imagekampagne braucht, um das Image der Polizei in L.A. wieder herzustellen.