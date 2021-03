«Game of Thrones»: Drei weitere Spin-Offs in Arbeit

US-Fernsehen

Eine Serie kommt vom Mastermind von «Rome» und «The Mentalist».

Der Pay-TV-Sender hat drei neue-Serien in der Entwicklung. Von «Rome»- und «The Mentalist»-Schöpfer Bruno Heller kommt, das sich um Lord Corlys Velaryon dreht. Das Format handelt von der "Se Snake" und Oberhaupt des Hauses Velaryon, Ehemann von Rhaenys Targaryen. Lord Corlys - der bekannteste nautische Abenteurer in ganz Westeros - baute ein Haus auf, das noch reicher als die Lannisters ist und beansprucht die größte Marine der Welt.würde im ärmsten Viertel von King's Landing spielen, während sichum Prinzessin Nymeria dreht, die mit den Rhoynar nach Dorne reiste und Lord Mors Martell heiratete. Diese Projekte folgen einem anderen «Game of Thrones»-Prequel,, das schon viel weiter ist und mit Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy und Matt Smith, zusätzlich zu Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best und Sonoya Mizuno, besetzt ist.Considine wird die Hauptrolle als König Viserys Targaryen spielen, mit Smith als seinem jüngeren Bruder Prinz Daemon Targaryen, D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, der Erstgeborenen des Königs und Cooke als Alicent Hightower.