«Die Toten von Marnow» legen etwas zu

Quotennews

Die Miniserie kommt nach einem fantastischen Start zu keinem neuen Höhepunkt.

Mit Krimi-Reihen verzeichnete Das Erste am Sonntag- und Donnerstagabend sehr hohe Reichweiten. Am Samstag startete mit den ersten zwei Teilen von «Die Toten von Marnow» die vierteilige Miniserie, die mit Sascha Alexander Gersak, Petra Schmidt-Schaller und Peter Kremer besetzt ist. Der Auftakt erreichte 5,71 Millionen Fernsehzuschauer und 18,6 Prozent, der dritte Teil verbuchte am Mittwoch nur noch 4,38 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 13,5 Prozent.Am reichweitenstarken Donnerstag holte das vierte Kapitel, das von Holger Karsten Schmidt geschrieben und Andreas Herzog umgesetzt wurde 4,46 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 13,7 Prozent. Nach 0,68 und 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchte die Miniserie nun 0,54 Millionen junge Fernsehzuschauer. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 6,1 Prozent.Gleich zwei Mal Dieter Nuhr gab es am späten Donnerstagabend zu sehen.holte um 22.55 Uhr 1,74 Millionen Zuschauer, wovon 0,26 Millionen zu den jungen Leuten gehörten. Die Marktanteile beliefen sich auf 10,3 respektive 5,6 Prozent. Um 23.40 Uhr folgtennoch 0,81 Millionen Zuschauer sowie 8,1 Prozent. Die Sendung zum 20-jährigen Jubiläum sorgte für 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 4,1 Prozent.