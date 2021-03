«Poker Face»: Natasha Lyonne an Bord

US-Fernsehen

Die neue Fernsehserie des Senders Peacock hat Zuwachs kommen.

Natasha Lyonne wird in einer Mystery-Serie für Peacock mitspielen, die von Rian Johnson stammt. Johnson wird bei der einstündigen Serie, die den Titelträgt, als Autor, Regisseur und ausführender Produzent fungieren, während Lyonne neben der Hauptrolle auch als ausführende Produzentin fungiert. Peacock hat zunächst zehn Episoden bestellt."Ich bin sehr aufgeregt, in die Art von lustigen, charaktergetriebenen, mysteriösen Fällen der Woche einzutauchen, mit denen ich aufgewachsen bin", sagte Johnson. "Das ist mein Happy Place. Natasha als Partnerin zu haben, ist ein Traum, und wir haben bei Peacock das perfekte Zuhause gefunden.""Rian Johnsons ausgeprägte Sensibilität und sein Talent, packende Krimis zu erzählen, sind ein großes Geschenk für Peacock , und wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer in jeden Fall eintauchen", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Gepaart mit dem schauspielerischen Genie von Natasha Lyonne wird diese Serie unterhaltsam und fesselnd sein."