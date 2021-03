«The Vow»: HBO-Serie startet exklusiv bei Sky Crime

TV-News

Ab dem 1. April können sich Sky-Kunden unter anderem auf den Start des True-Crime-Senders Sky Crime freuen, mit im Gepäck ist die HBO-Serie «The Vow».

Sky beschert ab dem 1. April seinen Kunden nicht nur den True-Crime-Sender Sky Crime, sondern auch die hochspannende HBO Doku-Seriein deutscher Erstausstrahlung. Gezeigt werden in der neuen Serie die dubiosen und drastischen Machenschaften der Sekte NXIVM. Wie so oft bei Sekten gibt es vordergründig ein schillerndes Versprechen, denn nach Aussagen der Gemeinschaft kommt man durch Techniken zur Selbstoptimierung zu mehr Freude im Leben. Die Mitglieder von NXIVM sind keineswegs unbekannte Personen, denn unter anderem sind weltweite Führungskräfte, Hollywoodstars oder reiche Erben Anhänger der internationalen Sekte.Geführt wird NXIVM seit den 90er Jahren von Keith Raniere, welcher die Sekte auch gründete. Wem das Grundkonstrukt der Sekte noch nicht dubios genug erscheint, wird spätestens bei der geheimen Schwesternschaft DOS überzeugt. DOS gibt es innerhalb von NXIVM und der Name gilt als Akronym für. Mitglieder von DOS gelten als Sklaven und müssen gegenüber ihrem Meister ein Gelübde ablegen, welches mit kompromittierenden Nacktfotos dafür sorgt, dass die Damen erpressbar sind. Als Symbol ihrer Hingabe werden sie zudem gebrandmarkt.Liest man den Inhalt, wird «The Vow» also sicherlich nichts für schwache Nerven, jedoch genau das Richtige für waschechte Crime-Fans. Die Dokumentation möchte tief in die verstörende Welt der Sekte, Manipulation und Missbrauch eintauchen. Insgesamt sendet Sky Crime alle neun Folgen der ersten Staffel, wobei jede Episode etwa 50 Minuten Laufzeit aufweist. Neben «The Vow» gibt es zum Start von Sky Crime ab dem 1. April unter anderem, oder. Zudem gibt es die Titel von Sky Crime via Sky Ticket und auf Abruf.