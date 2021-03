Freitagabend im ZDF weiterhin auf Höhenflug

Quotennews

Die erste Folge der neuen Staffel von «Letzte Spur Berlin» startete mit guten Quoten nach der Krimiserie «Der Staatsanwalt», welche erneut überzeugte.



Besonders stark zeigte sich bei ZDF auch in dieser Woche wieder die Krimiserie. Von 6,40 Millionen Fernsehenden eine Woche zuvor steigerte sich die Zuschauerzahl nun auf 6,57 Millionen. Folglich wuchs auch der Marktanteil auf einen starken Wert von 20,0 Prozent. Bei den 0,68 Millionen Jüngeren verbesserte sich das Programm ebenfalls und sicherte sich eine hohe Sehbeteiligung von 8,2 Prozent.Der Auftakt der zehnten Staffel vonlöste im Anschluss «SOKO Leipzig» ab. Der Staffelstart glückte mit 4,79 Millionen Fernsehenden und einer guten Quote von 15,1 Prozent. Die 5,9 Prozent Marktanteil lagen bei 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen genau im Senderschnitt. Für dasblieben noch 3,68 Millionen Interessenten auf dem Sender. Somit verbuchte das ZDF einen soliden Marktanteil von 12,8 Prozent. Bei den 0,62 Millionen Jüngeren war eine Verbesserung auf hohe 7,6 Prozent Marktanteil zu erkennen.Auch diesicherte sich ab 22.30 Uhr mit einem Publikum von 4,43 Millionen Fernsehenden eine starke Quote von 17,5 Prozent. Bei den 1,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine herausragende Sehbeteiligung von 16,5 Prozent eingefahren. Im Vergleich zur Vorwoche sanken die Quoten hier etwas, genauso wie beimim Anschluss. 2,29 Millionen Zuschauer reichten für einen akzeptablen Marktanteil von 11,1 Prozent. Bei den 1,00 Millionen Jüngeren wurde weiterhin ein überzeugendes Ergebnis von 16,1 Prozent Marktanteil eingefahren.