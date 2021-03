FX adaptiert Taffy-Brodesser-Akner-Roman

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steht ABC Signature, die das Projekt für ihre Schwesterfirma umsetzen.

Der Fernsehsender FX hat eine Miniserie bestellt, die auf dem Taffy-Brodesser-Akner-Roman „Fleishman is in Troube“ (dt. „Fleishman steckt in Schwierigkeiten“) basiert. Brodesser-Akner wird bei der Serie als Autorin und ausführende Produzentin fungieren, Sarah Timberman, Carl Beverly und Susannah Grant sind ebenfalls ausführende Produzenten.ABC Signature ist das Studio, bei dem Timberman-Beverly derzeit unter einem Gesamtvertrag steht. FX hat neun Episoden bestellt, die exklusiv bei FX auf Hulu zu sehen sein werden. "«Fleishman is in Trouble» bietet einen schonungslosen, modernen Blick auf das Leben, die Liebe und das Engagement in Taffy Brodesser-Akners großartigem Debütroman und wir sind begeistert, dass sie ihn als limitierte Serie für FX adaptiert", sagte Gina Balian, President of Original Programming bei FX.Die Geschichte dreht sich um den frisch getrennten Mittvierziger Toby Fleishman, der in die schöne neue Welt des App-basierten Datings eintaucht und dabei den Erfolg hat, den er in seiner Jugend nie hatte, bevor er am Ende seines Medizinstudiums heiratete. "Ich bin begeistert, Fleishmans Leben mit solch klugen, nachdenklichen und mutigen Partnern auf die Leinwand zu bringen", sagte Brodesser-Akner.