History schaut auf die Bundeslage & Co.

US-Fernsehen

Eine neue Doku-Reihe mit Dennis Quad schaut auf Rätsel.

History wird am Montag, den 3. Juni um 22.00 Uhr die neue Non-Fiction-Seriezeigen, die von dem für den Emmy Award nominierten und zweimal für den Golden Globe nominierten Multi-Hyphenate-Superstar Dennis Quaid («Lawmen: Bass Reeves») moderiert, gesprochen und produziert wird. Die achtteilige Serie, die von der A+E Factual Studios-Gruppe produziert wird, beleuchtet die bemerkenswerte Geschichte, die rätselhaften Geheimnisse und die legendären Reisen, die sich hinter einigen der heiligsten Relikte der Welt verbergen, darunter Objekte der Unsterblichkeit, heilige Reichtümer und verehrte Monumente. Der Zuschauer erfährt faszinierende Details über die einzigartigen Wunder, die von verschiedenen Kulturen verehrt und von allen begehrt werden, von Kaisern, Päpsten und Tyrannen bis hin zu Generälen, Archäologen und Schatzsuchern.„Ich fühlte mich zu diesem Projekt nicht nur wegen seines faszinierenden Konzepts hingezogen, sondern auch wegen der Art und Weise, wie es die universelle menschliche Erfahrung des Glaubens und der Glaubenssysteme zutiefst miteinander verbindet“, sagte Quaid. „Diese Serie ist eine einzigartige Gelegenheit für mich, meine religiösen Interessen zu vertiefen und die reiche Geschichte dieser heiligen Wunder und die Bedeutung, die sie für Menschen auf der ganzen Welt haben, zu erforschen.“„Dennis bringt eine einzigartige Kombination aus Leidenschaft für die Materie und das Erzählen von Geschichten in die Serie ein“, so Eli Lehrer, Executive Vice President und Head of Programming bei The History Channel. „Seine Verbundenheit mit der Materie verleiht diesen zum Nachdenken anregenden Erzählungen über verschiedene spirituelle Praktiken und fesselnde religiöse Erfahrungen eine Ebene der Tiefe und Faszination, die bei den Zuschauern Anklang finden wird.“«Holy Marvels with Dennis Quaid» erzählt unglaubliche Geschichten von Glauben, Hingabe und göttlichem Eingreifen, die mit begehrten Objekten wie der Bundeslade, der Arche Noah, dem Heiligen Gral, dem Jungbrunnen, dem Maya-Kalender, dem Stein der Weisen, der Dornenkrone und vielen anderen verbunden sind. Jede einstündige Episode wird von Quaid moderiert und erzählt und kombiniert eine fesselnde Erzählung mit Nachbildungen, Archivmaterial und Experteninterviews, um die rätselhaften Ursprünge und die tiefgreifende Macht hinter jedem Artefakt zu ergründen. Historiker, Autoren und Professoren für Archäologie und Religionswissenschaften beleuchten die Bedeutung dieser gesegneten Gegenstände aus Kulturen und Religionen auf der ganzen Welt sowie die fesselnden Geschichten, die jeder Gegenstand und sein Standort in sich bergen.