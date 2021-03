Regiedebüt von Toni Collette

Kino-News

Die Schauspielerin setzt «Writers and Lovers» um.

Die bekannte Schauspielerin Toni Collette wird Lily Kingsals Film umsetzen. Topic Studios, der Produzent von «Spotlight» und «Der Mauretanier», wird hinter dem Projekt stehen. Collette wird das Drehbuch mit Nick Payne («The Crown») schreiben. Collette und Topic Studios haben bereits bei «Dream Horse» zusammengearbeitet, einem kommenden Drama, das später in diesem Jahr bei Bleecker Street erscheinen wird.Der Roman, ein Bestseller, als er letztes Jahr erschien, erzählt die Geschichte von Casey Peabody, einer unterbeschäftigten, aufstrebenden Schriftstellerin im Boston der 1990er Jahre, deren Welt durch eine kürzliche Liebesaffäre und den plötzlichen Tod ihrer Mutter erschüttert wird. Nachdem sie sich in zwei sehr unterschiedliche Männer gleichzeitig verliebt, wird ihr Leben kompliziert."Ich wollte schon seit geraumer Zeit Regie führen, aber ich war ein bisschen mit meinem Tagesjob beschäftigt", sagte Collette in einem Statement. "Ich könnte nicht aufgeregter sein, Lily Kings wunderschönen, lustigen und bewegenden Roman zum filmischen Leben zu erwecken. Es ist eine ermächtigende Geschichte, die mich als Frau und Künstlerin anspricht. Letztendlich geht es darum, sich selbst kennenzulernen und an sich selbst zu glauben. Das ist nicht immer einfach, aber es ist die wichtigste Reise, die ein Mensch machen kann. Es inspiriert mich auf so vielen Ebenen."