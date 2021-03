Martin Rütter startet Podcast

Vermischtes

Kaum ist die Staffel «Die Rote Kugel» zu Ende gegangen, stellt sich Martin Rütter neuen Aufgaben – diesmal wieder in seinem eigentlichen Metier.

«Hundeprofi» Martin Rütter moderierte in den vergangenen vier Wochen nicht gerade erfolgreich das neuen VOX-Quizformat. Die Sendung kam in der Zielgruppe durchschnittlich auf lediglich 4,4 Prozent. Höchste Zeit also für Rütter zu den Wurzeln zurückzukehren. Seit Mittwoch, also noch bevor die Quizsendung zu Ende ging, startete er zusammen mit Katharina Adick, einen neuen Podcast. Invermittelt der Haustier-Experte spannendes Wissen zu Hunden und weiteren Tieren.In der Audio-Alliance-Produktion sprechen Rütter und Adick über ihre Lieblingsthemen: die Beziehung zwischen Mensch und Hund, das merkwürdige Verhalten mancher Zweibeiner, Neues aus der Forschung und skurrile Geschichten aus dem Leben mit Haustieren. Die Hörer erfahren zudem viel über den Hundetrainer persönlich. „Wir haben unseren Podcast «Tierisch menschlich» getauft und genau darum wird es sich auch drehen. Also um Themen aus beiden Welten. Wir werden aber auch über Dinge sprechen, die die Menschen- und Hundewelt nicht braucht, werden die Fragen der Hörerinnen und Hörer beantworten und ich werde Euch erklären, warum es durchaus sinnvoll sein kann, mal einen Abend in einer mit Lakritz gefüllten Badewanne zu verbringen. Ihr seht, ich habe jetzt schon jede Menge Spaß an dem Thema und würde mich freuen, wenn Ihr reinhorcht“, beschreibt Rütter sein neues Projekt.Das Duo kennt sich nach eigenen Angaben durch verschiedene Fernsehproduktionen. Der Podcast erscheint wöchentlich immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.