America Ferrera kehrt zum «Superstore»-Finale zurück

US-Fernsehen

Der Star aus «Ugly Betty» wird wieder am Set der NBC-Serie zu sehen sein.

Die gefragte Schauspielerin America Ferrera wird im Serienfinale vonzu sehen sein. Die Verantwortlichen gaben die frohe Kunde bekannt. Das Finale wird am 25. März 2021 ausgestrahlt. Der Star, der seine Hauptrolle in der zweiten Episode der sechsten Staffel verließ, war seit der Premiere der Serie im Jahr 2015 dabei, fungierte als ausführender Produzent und führte bei mehreren Episoden Regie.In der Ensemble-Comedy, die von einer Gruppe von Einzelhandelsangestellten in einem fiktiven Kaufhaus handelt, spielen Ben Feldman, Lauren Ash, Colton Dunn, Nico Santos, Nichole Bloom, Kaliko Kauahi und Mark McKinney. «Superstore» wird von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit der Spitzer Holding Company, Miller Green Broadcasting und The District produziert.Die ausführenden Produzenten Justin Spitzer, Gabe Miller und Jonathan Green haben ihre Verträge mit Universal Television im vergangenen Jahr verlängert und werden auch nach dem Ende von «Superstore» weiter mit dem Studio zusammenarbeiten.