Earth Day im April: Zach Efron räumt auf

TV-News

Der Discovery Channel zeigt am diesjährigen Earth Day die Dokumentation «Die Welt räumt auf – der globale Kampf gegen den Müll» mit dem «High School Musical»-Star.

Im Rahmen des Earth Day zeigt Discovery Channel am 22. April den Dokumentarfilm «Die Welt räumt auf – der globale Kampf gegen den Müll» mit Hollywood-Schauspieler Zac Efron und Social-Media-Star Zack King. Das Problem ist hinlänglich bekannt: Es gibt zu viel Müll auf dieser Erde. Der Film ist um 21 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zu sehen.Gemeinsam mit weiteren Stars aus der ganzen Welt, wie Rapper Lil Dicky, Schauspielerin Liza Koshy und Musiker Cody Simpson, zeigen Efron und King die Bemühungen und Anstrengungen verschiedener Aktivisten und Organisationen den blauen Planeten von Verschmutzung zu befreien. In der Doku interviewt Efron auch den Umweltpionier und Koordinator des ersten Earth Day Denis Hayes. Darin erklärt Hayes, warum Plastik über die Jahre hinweg eine große Gefahr geworden ist und was man selbst tun kann, um der Umwelt zu helfen. Zudem werden neue Innovationen im Bereich des Recyclens und der Abfallwirtschaft vorgestellt.«Die Welt räumt auf – der globale Kampf gegen den Müll» wurde im Auftrag von Discovery unter der Leitung von Scott Lewers, Gretchen Eisele und Joseph Schneier von INE Entertainment produziert. Mark Koops, Sarah Davies und Eric Day von INE fungierten zusammen mit Efron, Michael Simkin und Jason Barrett von Ninja’s Runnin‘ Wild als Executive Producer. Auch Kathleen Rogers, Susan Bass und Tom Cosgrove für Earth Day Network waren verantwortlich.