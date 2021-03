Sat.1 poliert die Primetime auf

TV-News

Sat.1 möchte mit mehr Eigenproduktionen und einer vollen Ladung US-Shows die Primetime neu beleben. Im Angebot stehen neue Folgen von «112 - Notruf Deutschland» oder auch «Navy CIS».

Ab dem Frühjahr soll es im Hause Sat.1 einige Änderungen in den Primetime-Angeboten geben, mit in der Planung stehen neue Folgen von Eigenproduktionen wieodergenauso wieoder. Doch der Reihe nach. Jede Woche beginnt mit einem ungeliebten Montag, also soll die Primetime zum Abschluss des ersten Wochentages mit neuen Folgenaufgemöbelt werden. Hier geht es ab dem 12. April in der Primetime mit der zweiten Staffel des Formats los.Die Änderungen schlagen sich zudem auf den Dienstagabend aus, denn hier möchte Sat.1 laut stellvertretendem Senderchef Mark Land mehr auf den Puls der Zeit setzen und mit erfolgreichen Formaten wie «112 - Notruf Deutschland» den Zuschauer emotional und packend an den Sender binden. Ab dem 27. April können sich Fans in der Primetime auf sechs neue Folgen der Doku-Serie freuen, welche in der ersten Staffel mit Bestwerten bis zu 9,8 Prozent Marktanteil (Zielgruppe) gefiel. Bis das neue Dienstagabend-Programm beginnt, zeigt Sat.1 ab dem 30. März das Joyn-Originalmit Claudia Obert.Der Mittwochabend bleibt laut Mark Land reserviert für die starken Marken des Senders wieoder. Bleiben Donnerstag und Freitag der Woche, wobei sich der Sender für den Donnerstagabend für den "Super-Serien-Donnerstag" entschied. Geben soll es neue Folgenaus der 18. Staffel sowie neue Episoden von(Staffel 11+12) und(Staffel 2). Zu guter Letzt setzt Sat.1 auf den "Fun-Freitag" mit einer neuen Staffel vonab dem 19. März und am Samstagabend läuft bereits seit dem 27. Februar die neue Staffel