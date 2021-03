Rolf Zuckowski tritt in «Rote Rosen» auf

TV-News

Der berühmte Kinderlieder-Macher Rolf Zuckowski darf sich über eine Gastrolle in der Daily-Novela «Rote Rosen» freuen. Natürlich geht es um ein Kinderlied.

Das Setting, in welchem Rolf Zuckowski in die ARD-Daily-Novelaeingeführt wird, könnte für den grandiosen Kinderlieder-Macher nicht passender sein. Er sucht via Casting Kinderschauspieler für den Videodreh zu seinem neuen Kinderlied, was selbstverständlich die Kids in Lüneburg ausrasten lässt. An den Start beim Casting geht Sam, gespielt von Jayceon Müller, Joe, gespielt von Naiher Zerisenay, und Lilly, gespielt von den Zwillingen Lilly und Lylou Röder, stehen ihm tatkräftig zur Seite. Natürlich sind die Bedingungen nicht so einfach, wie es sich zuerst darstellt, denn Sam ist eigentlich noch jung für den Dreh. Doch Lilly und Joe machen den Grundschüler kurzerhand zwei Jahre älter und die List beginnt.Bei wem es nicht bereits bei dem Namen Rolf Zuckowski klick gemacht hat, der muss sich nur kurz an einige Titel aus seiner langjährigen Karriere als Musiker erinnern. Bereits seit 1977 können sich Generationen von Kindern das weihnachtliche Backen nicht ohne das Lied «In der Weihnachtsbäckerei» vorstellen. An dieser Stelle könnten noch unzählige weitere Titel aufgelistet werden und bei sicherlich jedem Song würde eine Kindheitserinnerung aufkommen. Doch um nicht in Erinnerungen zu versinken, bleiben wir an dieser Stelle lieber bei den Fakten und auch diese stellen klar, wie erfolgreich Zuckowski als Künstler in Deutschland ist. Über 20 Millionen verkaufte Tonträger sprechen dazu eine klare Sprache.Doch wie geht es jetzt mit Rolf Zuckowski, dem kleinen Sam und dem Casting weiter? Der Schwindel, dass der Junge bereits älter sei, fliegt natürlich auf. Doch ein langjähriger Profi wie Zuckowski weiß wie er mit seinen kleinen Künstlern umzugehen hat und am Ende, so viel darf verraten sein, sind alle glücklich mit der Situation. Die Folgen von «Rote Rosen» mit Rolf Zuckowski in einer Gastrolle werden voraussichtlich ab dem 17. Mai gesendet, zur gewohnten Sendezeit um 14:10 Uhr im Ersten.