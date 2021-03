Technischer Fehler: HBO Max spielt «Justice League»

Vermischtes

Bei einigen User kam am Montag nicht «Tom & Jerry».

Überraschung! Einige Abonnenten von HBO Max bekamen am Montag unerwartet die vierstündige Zack Snyders «Justice League» -Version. Eigentlich hatten die Abonnenten auf den jüngsten Warner Bros.-Film «Tom & Jerry» geklickt. Doug Bass, ein Immobilienmakler und Analyst für digitales Marketing in Charlotte, N.C., erzählt Variety, dass er "nur nach etwas Hintergrundfernsehen suchte, während ich arbeitete, und als ich auf 'Tom und Jerry' klickte, begann [der] Snyder Cut zu spielen."Ungefähr eine Stunde nach der Übertragung, so Bass, bemerkte er, dass die Bildschärfe nachließ, dann erschien eine Fehlermeldung auf seinem Bildschirm und der Film verschwand. "«Zack Snyder's Justice League» war vorübergehend auf HBO Max verfügbar und der Fehler wurde innerhalb weniger Minuten behoben", so ein Sprecher von WarnerMedia. Trotz der Aussage war der Film jedoch mindestens eine Stunde lang verfügbar.Bass sagt, er sei "nie ein großer DC-Film-Fan gewesen", auch nicht von der 2017er Kinoversion von «Justice League» ► , die größtenteils neu gedreht und von Regisseur Joss Whedon aus Snyders Version umgeschnitten wurde, nachdem Snyder den Film aufgrund kreativer Differenzen mit dem Studio und einer Familientragödie verlassen hatte.