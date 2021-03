«Unter Uns»-Doppelinterview: Es ist viel spannender eine bekannte Figur mit einem neuen Thema zu konfrontieren

Interview

Ab dem 9. März beginnt bei «Unter Uns» die Eventwoche „Im Visier der Vergangenheit“. Quotenmeter sprach mit den beiden UFA-Fiction-Produzentinnen Mara Heindi (Senior Producerin) und Katrin Esser (Creative Producerin) über die anstehenden Episoden, was die Stärke von «Unter Uns» ausmacht und wie man die Geschichten am Leben erhält.

Es gibt keine Fehler im Erzählen einer Figur. Die Biografie von Ute Kiefer steht fest, aber sie entwickelt sich auch weiter. Es spielt keine Rolle, ob sie früher mal grün mochte und jetzt auf gelb steht. Ute hat in den letzten 25 Jahren sehr viel erlebt, sie ist an ihren Herausforderungen gewachsen und reifer geworden. So wie jeder echte Mensch hat auch Ute das Recht, ihre Meinung über Dinge zu ändern. Heute tritt sie mit einem Selbstbewusstsein auf, das sie früher nicht hatte und das ist ihre Entwicklung, kein Fehler.Nein, gar nicht. Das Leben schreibt die Geschichten. Dann wäre das wahre Leben ja auch langweilig. Geburt, Pubertät, Liebe, Lust & Leidenschaft, Scheidung, Drama, Intrigen, und vier Hochzeiten und ein Todesfall, alles vor der Haustüre.100 Menschen, die sich beispielsweise in ihren besten Freund/Freundin verlieben, würden auf 100 verschiedene Weisen damit umgehen. Und so ist es in unserer Serie auch. Die Art wie eine Figur mit einem Thema umgeht, macht die Geschichte spannend, nicht das Thema an sich.Ich würde da weniger von Tricks, als von dem Vermögen guter Autor:innen sprechen – und die haben wir. Jede Szene muss die Handlung vorantreiben und Spannung erzeugen.Uns macht es Spaß, unsere Figuren in immer neue Situationen zu werfen. Wir lassen sie Dinge erleben, ob gut oder schlecht, und schauen, wie sie damit umgehen. Es ist viel spannender eine bekannte Figur mit einem neuen Thema zu konfrontieren, als eine neue Figur einzuführen.Unsere Serie steht für ‚Familie, Freundschaft, Nachbarschaft‘ und unser Publikum ist mit uns groß geworden. Wir wachsen stetig an unseren Erkenntnissen und entwickeln Geschichten und Charaktere, die den Anspruch haben ältere sowie jüngere Zuschauer:innen anzusprechen.«Unter uns» bietet für jede Generation unterhaltsame Geschichten. Unsere Serie holt die Zuschauer:innen am Nachmittag von Dokutainment-Programmen in die fiktionale Welt der Schillerallee. Ein Zuschauerumbruch. «Unter uns» erzeugt einen Einschaltimpuls, wobei Menschen das Programm einschalten, weil sie genau diese Sendung schauen wollen. Vergleichen Sie das mit anderen Programmen (lacht). Darin liegt die Stärke von «Unter uns»!Wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre, dann würden wir uns ein fiktionales Programm als Lead-in wünschen.Auf die Entwicklung der Geschichten hatte die Corona-Pandemie keinen Einfluss, lediglich auf deren Umsetzung. Wir haben gemeinsam viele Erfahrungen gesammelt, und konnten mit ausgefeilten Hygienekonzepten und der Kreativität unserer Regisseur:innen fast alle Hürden nehmen.Auf Liebesszenen verzichten wir natürlich nicht, da ist viel eher die Kreativität aller Beteiligten gefragt, um Corona für den Zuschauer ‚nicht spürbar‘ zu machen, aber umso mehr das Knistern der Emotionen rüberzubringen. Eine geschickte Inszenierung ist hier das A und O.Nein, das können wir leider nicht. Die Tests können den Schauspieler:innen, die vor der Kamera ohne Maske agieren müssen, allenfalls zusätzliche Sicherheit geben. Wir halten uns nach wie vor an alle Maßnahmen und Regeln, und hoffen, wie alle, auf ein bisschen Normalität.Mit Sicherheit lassen sich unsere Autor:innen durch Filme und Serien inspirieren. Dazu gehört auch Fan-Fiction als Inspiration, aber dies immer gepaart mit Erfahrung und dem Einfühlungsvermögen, welche Geschichten die Menschen bewegen.Unsere Inspirationen ziehen wir aus dem echten Leben. Oft diktieren uns auch unsere Figuren, wohin die Reise als nächstes geht. Man muss sich immer die Frage stellen: Was wäre jetzt für diese Rolle spannend?Wir sind zufrieden, uns neben unseren anderen UFA-Dailys «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» und «Alles was zählt» immer unter den Top10 von TV Now wiederzufinden. Das Schöne am Streaming ist ja, dass man nicht an einen Tag und an eine Uhrzeit gebunden ist. Manche schauen vor, manche holen auf, jeder so wie er «Unter uns» genießen möchte.Die täglichen Serien sind für viele ein festes Ritual. Habitualisierung ist das Stichwort und in unruhigen Zeiten wichtiger denn je. Wir sind nicht der Wochenend-Binge, wir laufen als kleine Erholungsinsel am Vorabend. Unsere Beständigkeit ist das, was uns auszeichnet. Es werden sich immer Zuschauer:innen zu einer festen Zeit im linearen Fernsehen einfinden, weil es zu ihrem Tagesablauf gehört. Auf TV Now sind es zusätzliche Zuschauer:innen, die neben der Zeitungebundenheit auch den Service genießen, die Folgen eine Woche im Voraus sehen zu können.Wir wissen nicht, ob die EM in diesem Jahr stattfinden kann – aber ja, wir haben es im Kalender stehen und werden es berücksichtigen im Sinne von ‚Möge das bessere Team gewinnen!‘.Unsere Geschichten nehmen ihren gewohnten Lauf, wir lassen uns durch äußere Umstände nicht beeinflussen. Wir möchten unseren Zuschauer:innen jeden Tag aufs Neue spannende, unterhaltsame, emotionale, dramatische Momente bieten. Für uns spielt es keine Rolle, was im Gegenprogramm läuft, wir konzentrieren uns auf uns.