«Clarice»-Mitschöpferin bindet sich an CBS

US-Fernsehen

Die Autorin hat einen Vertrag mit den CBS Studios unterzeichnet.

Die «Clarice»-Autorin Jenny Lumet hat einen Vier-Jahres-Vertrag mit den CBS Studios unterzeichnet, laut eines Insiders soll das Unternehmen einen achtstelligen Betrag berappelt haben. Lumet war zuletzt auch Mitschöpferin der CBS-Drama-Serie, bei der sie auch als ausführende Produzenten tätig ist. Außerdem ist sie an der Serie «Star Trek: Discovery» beteiligt und wird schon bald an der Paramount+-Serie «The Man Who Fell to Earth» beteiligt sein."Ich fühle echte Unterstützung und kreative Partnerschaft bei CBS Studios", sagte Lumet. "Es bedeutet mir sehr viel, dass ich weiterhin in so vielen verschiedenen Genres arbeiten kann und weiß, dass sie den ganzen Weg hinter mir stehen. Ich freue mich so sehr auf diesen nächsten Schritt mit einem so vorausschauenden Team. Ein besonderes Dankeschön an George Cheeks, David Nevins, David Stapf und Bryan Seabury, dass sie weiterhin an mich glauben!""Jenny ist eine so wunderbar begabte Autorin, deren Fähigkeiten nicht auf ein bestimmtes Genre beschränkt sind", sagte CBS Studios Präsident David Stapf. "Egal, ob sie komplexe Charaktere wie «Clarice» oder weltbildende Geschichten wie «The Man Who Fell to Earth» und «Star Trek» erforscht, Jenny schreibt mit einer Einsicht und Authentizität, die eine universelle Menschlichkeit offenbart. Es gibt nichts, was sie nicht kann. Wir sind so glücklich, dass wir unsere Beziehung zu ihr fortsetzen können."