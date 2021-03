3sat mit Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag

TV-News

Am 8. März ist Internationaler Frauentag und 3sat möchte sich mit thematisch passenden Live- und Erstausstrahlungen dem Thema widmen.

War der Internationale Frauentag bisher nicht jedes Jahr Grund genug, um sich dem Thema Gleichberechtigung weiter zu widmen, so ist es der Internationale Frauentag im Jahr 2021 sicherlich noch mehr. Denn es ist der 100. seiner Art. Seit 1921 wird der Tag als Symbol für Frauenrechte, Gleichberechtigung und Feminismus gefeiert. Zum diesjährigen 8. März sendet 3sat ab 19:20 Uhr verschiedene Sonderformate, Dokumentarfilme und andere Sendungen zu dem Thema. Bis zum 13. März geht die Themenwoche bei 3sat.Zum Start am 8. März um 19:20 Uhr geht es mitund dem Blick auf aktuellen Frauen los. Moderatorin Nina Mavis Brunner ist dem Feminismus auf der Spur und möchte klären, wofür Frauen auch heute noch gehörig zu kämpfen haben. Szene-Lady Sophie Passmann begleitet die Sendung und spricht über das Verständnis der Millennials zu diesem Thema. Zudem werden Katharine Barley, Sasha Marianna Salzmann, Felicie Ewert, Jia Tolentino und Brigitte Ederer zu Wort kommen. Abgerundet wird der Abend dann doch mit dem Blick in die Vergangenheit und dem Dokumentarfilmin deutscher Erstausstrahlung. Der Streifen geht um 22:30 Uhr los und möchte mit Witz und Ironie durch ein Jahrhundert Schweizer Geschichte leiten.Am 9. März um 23:00 Uhr geht es mit starken Frauen und der Dokuim Themenblock weiter. Hier geht es um die 2000 Jahre alte Geschichte der Ama-San, der Frauen des Meeres, welche in Japan nach Meeresfrüchten tauchen. Zum 10. März kommt der Sender aus dem Fernen Osten etwas mehr in unserer Wirklichkeit zurück und zur Primetime gibt es miteine weitere deutsche Erstausstrahlung. In diesem Format sollen Frauen in Führungspositionen porträtiert werden und über Rollenbilder, ihre Erfahrungen mit Vorurteilen und Arbeitsteilung sprechen. Um 21:05 Uhr am 10. März geht es dann mit dem Doku-Dramaweiter.Die Dokumentationführt die 3sat Zuschauer am 11. März um 23:00 Uhr wieder etwas weiter vom Zentrum Europas weg. Doch auch oder gerade hier spielen Frauenrechte noch eine viel wichtigere Rolle, wie es bei uns der Fall sein könnte. In der Doku kommen die Miss Afghanistan 1972, die aktuelle Staatsministerin für Menschenrechte und die Tochter des letzten kommunistischen Präsidenten unter anderem zu Wort. Komplettiert wird der Themenblock mit dem Fernsehfilmin der Primetime am 12. März und schlussendlich mit der 3satKulturdokuam 13. März um 19:20 Uhr.