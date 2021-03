«Honecker und der Pastor»: Jan Josef Liefers produziert Nachwendedrama

TV-News

Der Titel des historischen Nachwendedramas «Honecker und der Pastor» ist zwar noch als Arbeitstitel zu verstehen, jedoch erscheint er sehr passend.

Jan Josef Liefers, welcher für den Film Regie führt und Produzent des Projekts ist, beschäftigt sich mit der Geschichte um den evangelischen Pastor Uwe Holmer und seine Begegnung mit Erich Honecker bereits seit langem. Ist sie auch zweifelsohne eine sehr spannende Geschichte, werden sie noch nicht viele Menschen kennen. Im Grundsatz musste sich der damalige Erich Honecker im Januar 1990 praktisch obdachlos auf die Hilfe anderer verlassen und traf den evangelischen Pastor Holmer. Dieser nahm ihn bei sich auf und eine ganz besondere Story nahm damit ihren Lauf. Für den ZDF-Streifen laufen aktuell die Dreharbeiten rund um und in Potsdam. Honecker und Holmer werden von Hans-Uwe Bauer und Edgar Selge gespielt, in weiteren Rollen dürfen sich die Zuschauer auf unter anderem Pauline Knof, Axel Prahl, Steffi Kühnert und Kurt Krömer freuen.Das ZDF scheint nicht nur von der Produktion, sondern auch von der Geschichte hinter dem Streifen begeistert zu sein, hierzu äußerte sich ZDF-Fernsehchef Frank Zervos mit einem Statement. "Eine unglaubliche wahre Geschichte: Der Atheist und abgesetzte Staats- und Parteichef Honecker findet mit seiner Frau Margot als letzte Möglichkeit Asyl bei Pastor Holmer und seiner Familie. Wir freuen uns, damit ein besonderes letztes Kapitel der DDR zu verfilmen und dafür den facettenreichen Künstler Jan Josef Liefers, der ein unmittelbarer, engagierter und naher Zeitzeuge der Wendezeit ist, wie auch das wunderbare Ensemble und Team gewonnen zu haben", so Zervos.Die Dreharbeiten der Radio Dora Film-Produktion sollen noch bis 26. März andauern, ein Sendetermin im ZDF ist noch nicht bekannt. Die ZDF-Redaktion für das Projekt übernimmt Daniel Blum und Olaf Grunert. Gefördert wird das Projekt vom Medienboard Berlin Brandenburg.